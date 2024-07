Zjednodušte si život s elektrokočárkem e-Gazelle S od Cybex

Komerční sdělení: Dnešní doba nabízí díky technologickému pokroku spoustu vymožeností. Chytré telefony, chytrá domácnost, chytrá auta… to vše se pomalu, ale jistě stává samozřejmou součástí našich každodenních životů. Co takhle chytrý kočárek? Elektrokočárek e-Gazelle S navazuje na technologii revolučního elektrokočárku e-Priam z řady CYBEX Platinum, který byl doposud jediným elektrokočárkem dostupným na celosvětovém trhu. Model e-Gazelle S nyní toto portfolio rozšiřuje a jako vůbec první elektrokočárek určený pro jedno dítě i pro sourozence nabízí rodičům tu nejvyšší míru podpory v každodenním fungování.

Rodičovství je krásné, ale někdy i náročné – nejen časově a psychicky, ale i fyzicky. Jedná se například o situace, kdy musíte tahat těžký kočárek s dětmi do kopce. Těžký nákup, druhý sourozenec… to vše jsou faktory, které mohou zacházení s kočárkem značně znepříjemnit. Elektrokočárek e-Gazelle S od Cybexu dokáže rodičům tyto drobné komplikace eliminovat. Inovativní podvozek je totiž vybaven elektropohonem, který vám pomůže zdolat i ty nejstrmější kopce a nerovný terén s lehkostí. Navíc nabízí také užitečnou funkci houpání, která ukolébá vaše miminko kdykoliv a kdekoliv.

Nekonečné možnosti konfigurace

e-Gazelle S je modulární kočárek, takže ho můžete přizpůsobit vašim aktuálním potřebám. Ačkoliv byl navržen především jako kočárek pro jedno dítě, můžete ho používat také pro sourozence a přidávat na něj celou škálu různých nástaveb. Podvozek je kompatibilní s korbičkami Gazelle S Cot, sportovním sezením Gazelle S, novorozeneckými autosedačkami CYBEX a přídavným nákupním košíkem. Díky tomu si můžete vytvořit více než 20 různých kombinací a najít tak ideální řešení pro vaši rodinu.

Všestranný pomocník do každé situace

Kromě své variability má e-Gazelle S mnoho dalších praktických vlastností:

Prostorný košík pod podvozkem pojme veškeré nezbytnosti pro vaše děti, velký nákup, nebo třeba hračky staršího sourozence.

Přídavný nákupní košík nabízí dostačující nosnost i pro těžší náklad.

Kompaktní skládací systém zaručuje snadné přenášení a skladování.

Bezpečnostní pásy na jedno zatažení zajistí rychlé a pohodlné připoutání dětí.

Široká paleta barev podvozku a nástaveb umožňuje sladit kočárek s vaším stylem.

Stejně jako u jakéhokoliv jiného výrobku z dílny společnosti Cybex se i u e-Gazelle S můžete spolehnout na to, že vy i vaše ratolest dostanete zkrátka to nejlepší, počínaje špičkovou inovativní technologií, oděnou do skvělého designu a konče naprostou bezpečností.

Elektrokočárek e-Gazelle S zakoupíte zde.