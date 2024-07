Vdova po Stevu Jobsovi koupila nejkrásnější dům v Americe, z ceny se vám zatočí hlava

Přestože by mohla vdova po Stevu Jobsovi Lauren Powell Jobs žít až do konce života bez práce vzhledem k tomu, co vše po zakladateli Applu po jeho úmrtí zdědila, svůj život tímto směrem rozhodně ubírat nechce. Již řadu let proto působí jako filantropka a podnikatelka, které svět vděčí například za Steve Jobs Archive, vedení organizace Emerson Collective zaměřené na vzdělávání, imigrační reformu, životní prostředí, média, žurnalistiku a zdraví či záchranu časopisu The Atlantic. Nyní se tato zajímavá žena rozhodla pro nákup velmi zajímavé nemovitosti v San Franciscu.

Laurene Powell Jobs koupila konkrétně 100 let staré sídlo v sanfranciské čtvrti Billionares Row, za které zaplatila 70 milionů dolarů. Za tyto peníze získala dům o rozloze 1600 m², ze kterého je vidět i na ikonický most Golden Gate. Jedna část domu se skládá ze dvou částečně prosklených pater, severní křídlo je pak ze čtyř pater, která jsou kompletně prosklena a poskytují tak fenomenální výhled do okolí. Na to, jak dům vypadá, se můžete podívat na fotkách webu ArchitecturalDigest, který jej před časem označil právě za nejkrásnější dům v USA. A nutno uznat, že interiéry této stavby stojí opravdu za to!

Celý dům je pak vystavěno ve stylu španělské renesance s tím, že jeho předchozí majitelé jej koupili v roce 2011 za 33 milionů dolarů. Za 13 let se jim tedy tato koupě zhodnotila opravdu luxusně. Plán byl však ještě velkolepější. Původně totiž visela nemovitost v nabídce za 100 milionů dolarů, za které se však dlouho nedařila prodat, až jej Lauren Powell Jobs koupila za 70 milionů dolarů.