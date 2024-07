5 míst, na kterých byste si telefonování měli raději rozmyslet

Mobilní telefony pronikly do všech oblastí našeho života, ale pravidla etikety v tomto směru stále trochu pokulhávají. Vzpomeňte si, kolikrát jste byli nuceni vyslechnout si cizí telefonní rozhovor včetně informací, o které jste opravdu nestáli, a to na místech, kde jste si potřebovali odpočinout, soustředit se, nebo se třeba v klidu najíst.

Telefonování nahlas na veřejnosti je překvapivě problematické, a to jak z hlediska etikety, tak bezpečnosti. Nejde jen o to, že lidé okolo vás mohou odposlechnout mnohdy citlivé informace.Kdy tedy raději netelefonovat? Odborníci na bezpečnost, technologie i etiketu mají poměrně jasno.

Na procházce

Zdánlivě skvělý multitasking – popovídat si s kamarádem a zároveň prospět své fyzičce chůzí po okolí nebo v přírodě. Ale nikdo ve skutečnosti nechce poslouchat váš rozhovor. Navíc je to nebezpečné, protože nedáváte plný pozor na okolí. Myslete na lidi za vámi, třeba na dítě jedoucí poprvé na kole, na bruslaře nebo na psa na dlouhém vodítku. Rušné městské ulice nebezpečí ještě zvyšují. Co raději udělat? Pokud to není opravdu akutní hovor, může počkat. V případě nouze odejděte stranou od ostatních chodců a teprve potom hovor přijměte.