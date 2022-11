Minulý rok přidal Apple do všech operačních systémů režimy soustředění. Jedná se o náhradu za původní režim nerušit, který byl snad ve všech ohledech jednoduše nedostatečný. Režimů soustředění si uživatelé mohou vytvořit prakticky kolik chtějí s tím, že u nich lze nastavit úplně všechno – od povolených a zakázaných kontaktů a aplikací, přes zobrazení jen vybraných ploch, až po automatické spuštění. Předvoleb je zkrátka k dispozici více než dost, po čemž uživatelé dlouho volali. Jak už to u takto nových funkcí bývá zvykem, tak je kalifornský gigant vždy v následujícím roce vylepší, a to v rámci velké aktualizace. Režimy soustředění v tomto případě netvoří výjimku a letos jsme se v nich dočkali například také tzv. filtrů soustředění.

Jak na iPhone nastavit filtry režimů soustředění

Filtry soustředění jsou určené jedincům, kteří se chtějí ještě více soustředit na studium, práci či cokoliv jiného. Dokáží totiž na základě vybraných nastavení pozměnit obsah, který se zobrazuje v rámci některých aplikací. To znamená, že si například v Kalendáři můžete nechat zobrazit jen vybraný kalendář, v Safari jen vybranou skupinu panelů, ve Zprávách jen vybrané konverzace apod. Jednoduše řečeno si nastavíte zobrazení pouze takového obsahu, který vás žádným způsobem nebude rušit. Pro nastavení filtrů soustředění postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kousek níže, kde rozklikněte kolonku Soustředění.

kde rozklikněte kolonku Následně otevřete konkrétní režim, ve kterém chcete filtry soustředění nastavit.

ve kterém chcete filtry soustředění nastavit. Zde pak sjeďte úplně dolů, a to ke kategorii Filtry režimů soustředění.

Dále už jen stačí klepnout na + Přidat filtr.

Nakonec si v rozhraní vyberte filtr, který chcete využít, a nastavte si jej.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 v rámci režimů soustředění nastavit filtry soustředění. V současné chvíli jsou filtry soustředění omezené jen na vybrané nativní aplikace, ve kterých tato funkce dává smysl. Je však důležité zmínit, že jsou filtry soustředění otevřené i ostatním vývojářům pro využití v aplikacích třetích stran. Dá se tedy očekávat, že se v blízké budoucnosti dočkáme rozšíření této funkce a seznam podporovaných aplikací se tak výrazně rozroste.