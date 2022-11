Chcete-li při využívání internetových portálů zůstat v bezpečí, tak je důležité, abyste u vašich účtů měli vždy nastavené bezpečné heslo. To musí splňovat několik zásad – například využívat malé a velké písmena, číslice a speciální znaky, mimo to je však také důležité, abyste všude měli heslo jiné. Obyčejný člověk si samozřejmě veškerá hesla, která by neměla dávat smysl, nemá šanci zapamatovat. Přesně proto existují různé klíčenky, které provádí správu hesel za vás. Takovou klíčenku nabízí v jablečných systémech i samotný Apple, konkrétně si dokáže veškerá hesla nejen zapamatovat, ale také samozřejmě vyplňovat a automaticky generovat.

Jak na iPhone v Safari vybrat jiné bezpečné heslo

Pokud jste si donedávna v Safari na iPhonu vytvářeli nový účet a došlo k automatickému vygenerování bezpečného hesla, tak jste s ním nemohli nic moc dělat. Prakticky jste vygenerované heslo ani pořádně neviděli, zkrátka došlo k jeho uložení do klíčenky a následně už jste se autorizovali třeba pomocí Touch ID či Face ID. Problém byl ale v tom, že některé webové stránky mají pro hesla specifické požadavky – například nemusí podporovat speciální znaky apod. V novém iOS 16 tak přibyla možnost, díky které si můžete vybrat typ bezpečného hesla při zakládání nového účtu. Stačí postupovat následovně:

Prvně se na iPhonu přesuňte do nativního prohlížeče Safari.

Jakmile tak učiníte, přejděte na webovou stránku, kde chcete vytvořit nový účet.

Následně klasickým způsobem vyplňte veškeré náležitosti, až se dostanete k heslu.

Po klepnutí do kolonky s heslem se namísto klávesnice zobrazí rozhraní pro využití bezpečného hesla.

Pro změnu jeho typu klepněte na možnost Další volby…

Nakonec už si stačí vybrat jedno ze zobrazených hesel.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na iPhonu v Safari při vytváření nového uživatelského účtu vybrat jiné bezpečné heslo. Kromě klasického silného hesla, které je klasicky k dispozici, můžete využít heslo bez speciálních znaků či pro snadné psaní. Nechybí samozřejmě ani možnost pro úpravu vygenerovaného hesla, případně samozřejmě nemusíte vygenerované heslo vůbec využít a vybrat si heslo vlastní.