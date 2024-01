Jak zjistit, které z aplikací na iPhonu vás mohou sledovat

V dnešní digitální éře, kdy soukromí a bezpečnost jsou stále více zájmem téměř všech uživatelů, je důležité vědět, jak sledování našich aktivit v chytrých zařízeních ovlivňuje naši osobní sféru. Apple coby jedna ze společností, které se angažují v oblasti ochrany soukromí, poskytuje uživatelům nástroje, které jim umožňují kontrolovat, které aplikace sbírají jejich data. Zajímá vás, jak na to? Přečtěte si náš návod, jak na iPhonu jednoduše zjistit, které aplikace sledují vaše aktivity.

Vývojáři aplikací často shromažďují data o uživatelském chování za účelem vylepšení svých služeb. My jako uživateli bychom ale měli mít kontrolu nad tím, co s našimi informacemi dělají. V tomto článku se zaměříme na to, jak na iPhonu identifikovat aplikace, které sledují vaši aktivitu.

Jak na iPhonu zjistit, které aplikace vás mohou sledovat

Pokud chcete na iPhonu zjistit, které aplikace vás mohou sledovat, postupujte podle následujícího návodu.

Na iPhonu spusťte Nastavení .

. Klepněte na Soukromí a zabezpečení .

. Klepněte na Zpráva o soukromí v aplikacích.

V této sekci máte následně možnost důkladně prozkoumat, které aplikace mají přístup k vašim datům a čidlům, jaká síťová aktivita je spojena s jednotlivými aplikacemi a webovými stránkami, a které domény jsou nejčastěji kontaktovány.

Každý záznam obsahuje podrobnosti, které vám umožní provést podrobnější analýzu. Klepnutím na jednotlivé záznamy získáte možnost zobrazit si další informace, včetně přesných časů přístupů a dalších relevantních detailů. Tato možnost vám poskytuje hlubší vhled do toho, jak aplikace interagují se sítí a jak jsou využívány v průběhu času.