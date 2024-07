O čem se tento týden mluvilo u Applu: iPhone 16 výroba a vlastnosti iPhonu 17

Dnešní souhrn spekulací, souvisejících se společností Apple, se bude týkat výhradně budoucích modelů iPhonů – konkrétně iPhonu 16 a iPhonu 17. Jak bude vypadat zadní fotoaparát iPhonu 17 a co čím nám iPhone 16 Pro připomene příchod „šestkových“ modelů?

iPhone 17 Pro (Max) fotoaparát

V září nás sice teprve čeká představení iPhonů řady 16, to ale v ničem nebrání zveřejňování spekulací o iPhonu 17, který má přijít v dalším roce. Analytik Ming-Chi Kuo předpovídá, že příští iPhone 17 Pro Max dostane výrazně vylepšený fotoaparát s technologií Tetraprism a 48MP snímači. Díky tomu by měl telefon pořizovat lepší fotografie a nabídnout pokročilejší přibližování. V nejnovější zprávě pro investory, kterou Kuo zveřejnil na platformě Medium, uvedl, že klíčovou změnou bude použití 48MP snímače typu CIS s velikostí 1/2.6 palce. Ten nahradí aktuální 12MP snímač s velikostí 1/3.1 palce, který se očekává v letošních modelech iPhone 16 Pro. Letos se naopak očekává nasazení technologie Tetraprism u teleobjektivů jak u iPhonu 16 Pro, tak i u iPhonu 16 Pro Max. Dosud byla tato technologie omezena pouze na větší model Pro Max, konkrétně v řadě iPhone 15. To znamená, že oba modely iPhone 16 Pro budou mít minimálně 5x optický zoom a nejméně 25x digitální zoom.

Kuo si zatím není jistý, zda vylepšený fotoaparát Tetraprism dostane pouze iPhone 17 Pro Max. Pokud však bude exkluzivní pro tento model, pak jej v roce 2026 zdědí oba modely iPhone 18 Pro. Analytická zpráva potvrzuje dřívější tvrzení Jeffa Pua ze společnosti Haitong International Securities z loňského roku. Pu v prosinci uvedl, že vylepšený 48MP teleobjektiv modelu iPhone 17 Pro Max bude optimalizovaný pro použití s Apple Vision Pro. Současné modely iPhone 15 Pro dokáží nahrávat prostorové video s 3D hloubkou pro přehrávání na zařízení Vision Pro – při držení na šířku dokáží hlavní a ultraširokoúhlý objektiv společně nahrávat prostorové video s dodatečnou hloubkou. Pu dříve uvedl, že oba modely iPhone 16 Pro budou mít 48MP ultraširoký objektiv, což by z iPhonu 17 Pro Max udělalo první iPhone s trojitým zadním fotoaparátem, jehož všechny objektivy by disponovaly 48 megapixely. Pro srovnání, současné modely iPhone 15 Pro mají 48MP hlavní objektiv, 12MP ultraširokoúhlý objektiv a 12MP teleobjektiv. Kuo dále uvedl, že iPhony z roku 2027 budou vybaveny ještě výrazněji vylepšeným fotoaparátem Tetraprism s lepším optickým zoomem.

Nová barva u iPhonu 16 Pro

Podle informací z Číny se chystané iPhony 16 Pro a 16 Pro Max dočkají nové barevné varianty s názvem „Rose“. Tento únik informací potvrzuje dřívější spekulace. Zdrojem úniku je relativně nový čínský informátor na platformě Weibo vystupující pod jménem OvO Baby Sauce OvO. Na svém profilu uvedl, že nový barevný kód pro modely iPhone 16 Pro zní jednoduše „Rose“, nikoliv „Rose Gold“, což byla barva používaná u iPhonu 6S v roce 2015. Analytik Ming-Chi Kuo předpovídá, že iPhony 16 Pro a 16 Pro Max budou k dispozici v černé, bílé nebo stříbrné, šedé nebo „Natural Titanium“ a právě v nové růžové barvě. Kuova předpověď se shoduje s dřívějším únikem ze stejného zdroje, který tvrdil, že stávající barva „Blue Titanium“ bude u řady ‌iPhone 16 Pro‌ nahrazena novou růžovou titanovou barvou. Standardní modely iPhone 16 a 16 Plus by měly být podle Kuových informací k dispozici v černé, zelené, růžové, modré a bílé barvě. Současné iPhony 15 a 15 Plus se prodávají v černé, zelené, růžové, modré a žluté. To znamená, že žlutou barvu nahradí bílá, zatímco ostatní barvy zůstávají stejné. Kuo také zmínil, že Apple by mohl některé z existujících barev přejmenovat, podobně jako se změnilo označení „White“ (bílá) na iPhonu 12 na „Starlight“ (hvězdná) u iPhonu 13. I když názvy barev zůstanou stejné, jejich skutečný odstín a vzhled se mohou stále lišit. Nová řada ‌iPhone 16‌ by měla být představena na podzim.

iPhone 17 a 2nm čipy

Nedávno se na internetu objevila informace o tom, že by iPhony řady 17 měly být osazeny čipy, vyrobenými za pomoci 2nm procesu. Leaker s přezdívkou Phone Chip Expert ale tyto spekulace na čínské sociální síti Weibo vyvrací a uvádí, že se čipy, vyrobené s využitím 2nm procesu, nedostanou do masové výroby dříve než ke konci roku 2025. To znamená, že iPhone 17 s největší pravděpodobností použije stále 3nm proces od TSMC. Společnost TSMC sice plánuje zahájit sériovou výrobu 2nm čipů v příštím roce, nicméně podle několika zpráv z Tchajwanu společnost proces zrychlila, aby zajistila stabilní výnos pro hromadnou výrobu. Apple je hlavním klientem TSMC a obvykle jako první získává nové čipy této společnosti. Například v roce 2023 Apple odkoupil všechny 3nm čipy TSMC pro iPhony, iPady a Macy.