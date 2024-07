Stahujte! Epic rozdává zdarma hororovku Maid of Sker

Pokud nemáte plán na nejbližší dny a zároveň jste milovníky videoher, zbystřete. Po několikatýdenním herním půstu, kdy Epic Games Store zdarma rozdával nepříliš zajímavé herní tituly, tu totiž máme konečně kousek, který rozhodně za zahrání stojí. Musíte však mít pro strach uděláno – prochází hororovka Maid of Sker.

Maid of Sker je hororová videohra vyvinutá společností Wales Interactive. Hra je inspirována stejnojmenným velšským folklórem a odehrává se v roce 1898. Příběh se točí kolem Elizabeth Williams, která prosí svého milence Thomase, aby ji zachránil před její tyranskou rodinou. Hráči prozkoumávají starobylý hotel Sker House, plný strašidelných tajemství a děsivých nepřátel. Hlavním herním mechanismem je plížení a tiché vyhýbání se nepřátelům, jelikož Thomas není schopen boje. Zvuk zde hraje klíčovou roli, protože nepřátelé reagují na každý šelest. Prostředí hry je nádherně detailní a vytváří intenzivní atmosféru strachu a napětí. Soundtrack obsahuje tradiční velšské lidové písně, které přispívají k autentickému zážitku. Hra byla oceněna za svou originalitu a atmosféru, i když někteří hráči kritizovali její pomalejší tempo. Maid of Sker je nezapomenutelný zážitek pro milovníky hororových her.

Fotogalerie Maid of Sker 1 Maid of Sker 2 Maid of Sker 3 Maid of Sker 4 Maid of Sker 5 Maid of Sker 6 Maid of Sker 7 Maid of Sker 8 Maid of Sker 9 Maid of Sker 10 Maid of Sker 11 Maid of Sker 12 Maid of Sker 13 Maid of Sker 14 Maid of Sker 15 Vstoupit do galerie

Pokud vás hra podle popisu, traileru či screenshotů zaujala, máte ode dneška až do příští středy ji z Epic Games Store stáhnout zdarma, respektive ji zařadit do vaší herní knihovny. To přitom není vůbec od věc, hra totiž stojí standardně 540 Kč, což není vůbec málo. Háček je sice v tom, že je jen na Windows, nicméně na to, že na macOS vychází her jako šafránu jsme si již určitě všichni zvykli.

Maid of Sker lze zdarma stáhnout zde