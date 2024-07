S novými Apple Watch bude mít Evropa navrch nad USA

Jablíčkáři ze zámoří mají obyvatelům Evropy opět co závidět. Nové modely Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 zaznamenaly v USA nepříjemnou komplikaci, kvůli které jim chybí funkce pulzního oxymetru. To však paradoxně znamená výhodu pro Evropu, kde tato funkce zůstává zachována.

Důvod tohoto kroku spočívá v patentovém sporu. Americká Mezinárodní obchodní komise (ITC) shledala, že společnost Apple porušuje patenty společnosti Masimo na technologii pulzního oxymetru. To znamená, že dokud Apple nezíská licenci od společnosti Masimo, nepřeorganizuje tuto funkci nebo nenajde jiný způsob, jak patent obejít, nebude pulzní oxymetr dostupný v USA na hodinkách Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 a ani v budoucích modelech. Pulzní oxymetr měří nasycení kyslíkem v červených krvinkách uživatele a ukazuje, jak dobře plíce pracují.

Fotogalerie Apple Watch Series 9 LsA 4 Apple Watch Series 9 LsA 5 Apple Watch Series 9 LsA 6 Apple Watch Series 9 LsA 2 Apple Watch Series 9 LsA 1 Apple Watch Series 9 LsA 9 Apple Watch Series 9 LsA 8 Vstoupit do galerie

Není to poprvé, co Apple čelí podobným problémům. V roce 2022 ITC rozhodla, že elektrokardiogram (EKG) používaný v hodinkách Apple Watch porušuje patenty společnosti AliveCor. Naštěstí se v tomto případě společnosti Apple podařilo technologii EKG přepracovat tak, aby již nenarušovala patenty společnosti AliveCor. Americká celní a pohraniční ochrana (CBP) toto přepracování schválila a umožnila tak prodej Apple Watch s EKG i v USA. Naopak absence pulzního oxymetru v amerických modelech Apple Watch zatím nemá řešení. Očekávané zářijové představení modelů Apple Watch Series X a Apple Watch Ultra 3 by mělo přinést tenčí pouzdro a displej téměř velikosti současného modelu Ultra 2 spolu s přepracovaným řemínkem, který by mohl uvnitř hodinek uvolnit místo pro větší baterii. Pokud ale Apple nedosáhne dohody s Masimo nebo nepřeorganizuje pulzní oxymetr, tato funkce v amerických verzích chybět bude. Evropští fanoušci chytrých hodinek se z ní však naštěstí i nadále mohou těšit.