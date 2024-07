Apple představil nový HomePod mini!

Apple sice zpravidla žádné novinky přes léto nepředstavuje, letos se však rozhodl udělat výjimku. Bohužel se nám však skoro až chce říci, že si to měl ještě více rozmyslet. Před malou chvílí totiž skrze tiskovou zprávu představil „nový“ HomePod mini, tedy lépe řečeno starý HomePod mini v nové barvě. Ani barva však není ve své podstatě nová.

Konkrétně se Apple v tiskové zprávě pochlubil tím, že světu dnes představuje nový „Midnight“, tedy půlnoční odstín HomePodu mini, jehož úplet je vyroben ze 100% recyklované síťoviny. Háček je v tom, že na produktových fotkách této novinky vypadá tmavé tělo prakticky stejně jako vesmírně šedá varianta, kterou Apple právě Midnight verzí nahradil. Celá zápletka okolo dnešního oznámení je tedy do jisté míry úsměvná a svým způsobem i docela zbytečná. Kdyby totiž Apple jen vyměnil ve své nabídce názvy barevných variant a mírně pozměnil jejich odstín, ve výsledku by to asi nikoho neurazilo – tím spíš, když cena zůstává stejná, stejně jako dostupnost na vybraných trzích. Novinka vstoupí do prodeje už tuto středu 17. července.