Tim Cook: Apple Vision Pro používám každý den!

Přestože se první AR/VR headset Applu podle dat analytické společnosti IDC příliš dobře neprodává, minimálně šéf Applu Tim Cook je z něj i dobrého půl roku po jeho uvedení na trh nadšený. V souvislosti s dnešním startem prodejů v některých zemích v Evropě, o čemž jsme vás informovali v našem starším článku, totiž pro deník The Sun uvedl, že je Vision Pro nedílnou součástí jeho každodenního života.

Cook se konkrétně nechal slyšet, že na Vision Pro miluje sledovat obsah z Apple TV+ v čele se třetí řadou jeho oblíbeného seriálu Ted Lasso. „Možnost dostat se do polohy, do které chci – včetně ležení na zádech a položení obrazovky na strop – je pro mě neuvěřitelným zážitkem. A samozřejmě mě fascinuje klidně stometrová obrazovka. Myslím, že je úžasné, jakou úroveň zábavy poskytuje“, řekl Cook dále o Vision Pro.

Cookova slova jsou přitom svým způsobem úsměvná. Vždyť vychvaluje zařízení za 3500 dolarů bez daně za to, že se na něm hezky dívá na filmy a seriály. Svým způsobem tedy i on potvrzuje, že širší využití pro běžného člověka tento produkt nemá a tedy pokud někdo nemá vyloženě přebytek peněz a nebude mu vadit, že Vision Pro nevyužije na maximum, ale bude na něm konzumovat jen to, co mu bude dávat smysl, koupě zde smysl moc nedává. A to je škoda a hlavně problém, který bude těžké překonat i nyní po startu prodejů v Evropě.