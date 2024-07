Apple Vision Pro netáhne, jeho prodeje strmě upadají

Přestože Apple Vision Pro světem po startu svých prodejů pořádně zacloumal, jelikož jeho využitelnost zajímala snad každého fanouška technologií, prodejně se mu nedaří. Vyplývá to alespoň z dat zveřejněných analytickou společností IDC, která se dlouhodobě řadí mezi jeden z nejspolehlivějších zdrojů informací tohoto typu vůbec.

Analytici z IDC na základě svých dat usuzují, že se od února až doposud nepodařilo Applu prodat ani 100 000 kusů jeho headsetu, přičemž v tomto čtvrtletí (tedy červenec – září) zatím zaznamenávají prodeje mezičtvrtletní propad o strmých 75 %. Uvedení headsetu na pultech v dalších zemích sice tento propad zastaví, je nicméně otázkou, na jaké úrovni. Vážní zájemci si totiž již headset zajistili z USA a tak je otázkou, jak moc se bude nyní v zahraničí prodávat – tím spíš, když už jablíčkáři ví, že visionOS 2 není vyloženě revoluční záležitostí a ani dobrého půl roku po uvedení Vision Pro na trhu neexistuje dostatek vskutku kvalitních aplikací, které by člověka vyloženě přiměly k nákupu.

Poměrně zajímavé je pak to, že podle IDC headset Applu nezaboduje ani v příštím roce, ba naopak budou jeho prodeje buď stagnovat, nebo dokonce upadat. Solidní vzpruhou by nicméně mělo být představení levnější verze headsetu v roce 2025, která by měla zájem o AR/VR svět v podání Applu oživit. To však jen v případě, že pro něj bude k dispozici dostatek kvalitního obsahu, což si ostatně myslí i viceprezident IDC. „Úspěch Vision Pro, bez ohledu na jeho cenu, bude v konečném důsledku záviset na dostupnosti obsahu,“ řekl konkrétně. A jak vnímáte zatím Vision Pro vy?