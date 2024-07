iPhony čeká do dvou týdnů další zásadní změna! Apple Pay se po ní otřese v základech

Pomyslná „zelená“ od Evropské unie míří do Cupertina. Evropská komise totiž před chvíli skrze oficiální tiskovou zprávu oznámila, že schvaluje záměr Applu otevřít svůj systém mobilních plateb a poskytnout tak konkurentům přístup k NFC na iPhonech v takovém rozsahu, v jakém navrhl, čímž de facto ukončila jeho vyšetřování ohledně protisoutěžního chování právě v souvislosti s platbami přes iPhony. Apple si tak může sice na jednu stranu oddychnout, na druhou stranu jej však na území Evropské unie čeká v krátké době již několikátá vskutku zásadní změna, která může otřást jeho příjmy.

Evropská unie odsouhlasila Applu konkrétně odemčení přístupu k NFC iPhonů platebním a bankovním aplikacím třetích stran spolu s možností nastavit si vlastní výchozí aplikaci peněženky. Dále bude možné po dvojkliku na Power Button iPhonu spustit nikoliv Apple Wallet, ale právě peněženku třetí strany, přičemž tyto peněženky budou navíc moci k ověření platby využít Face ID, popřípadě Touch ID či číselný kód. Jinými slovy, EU přiměla svým vyšetřováním Apple k tomu, aby umožnil plně nahradit Apple Pay.

V tiskové zprávě EU se dočtete například toto:

Závazky přinášejí důležité změny v působení společnosti Apple v Evropě, které jsou přínosem pro konkurenty i zákazníky.

Zaprvé se Apple zavazuje, že umožní přístup k funkcím NFC mobilním peněženkám třetích stran. Tento přístup bude bezplatný. Bude probíhat v takzvaném „režimu emulace hostitelské karty“. Jedná se o softwarové řešení, které umožňuje konkurenčním peněženkám provádět bezpečné platby NFC. Apple Pay naproti tomu spoléhá na přístup k hardwarovému „zabezpečenému prvku“ v iPhonu. Závazek společnosti Apple přijímáme, protože nabízí rovnocenné řešení z hlediska bezpečnosti a uživatelského komfortu. A je jednodušší na implementaci jak pro Apple, tak pro vývojáře peněženek. Ostatně jiné peněženky již toto řešení v prostředí Androidu používají.

Za druhé se společnost Apple zavázala umožnit přístup k důležitým funkcím dostupným v iPhonech. Patří mezi ně funkce Double-Click a Face ID. Uživatelé iPhonů budou moci dvojitým kliknutím na boční tlačítko svého iPhonu spustit preferovanou platební aplikaci. Konkurenční peněženky budou moci k ověření totožnosti uživatelů používat také Face ID, Touch ID a přístupový kód.

Za třetí, Apple také umožní uživatelům, aby si vybranou peněženku nastavili jako standardní volbu na svých iPhonech. Tomu se také říká nastavení výchozí volby.

Tyto závazky se vztahují na uživatele registrované v Evropském hospodářském prostoru, a to i při cestách do zahraničí.

A Apple nebude bránit vývojářům v kombinaci plateb NFC s dalšími případy použití, například s tranzitními kartami, kontrolou přístupu, vstupenkami na koncerty a digitálními identifikačními údaji. Tedy vše, co můžete mít v peněžence.

Apple má nyní 14 dní na to, aby změny na iPhony na území Evropské unie nasadil. Updatu, který vše na iPhonech zprovozní, bychom se tedy měli dočkat nejpozději 25. července, avšak je velmi pravděpodobné, že se tak stane dřív. Pokud by tak kalifornský gigant neučinil, hrozila by mu pokuta až do výše 10 % celosvětového ročního přijmu, z čehož je víceméně jasné, že se Evropské unii podvolí. V následujících týdnech a měsících nás tedy v tomto směru čekají opravdu zajímavé chvíle, jelikož je možné, že banky začnou ve velkém přicházet s vlastními platebními řešeními, kterými se pokusí Apple Pay nahradit.

Zatímco za něj totiž musí odvádět Applu určité poplatky, za vlastní řešení by tomu tak být nemělo. A pokud placení přes vlastní řešení spojí s nějakým benefitem, není vyloučeno, že se využívání Apple Pay jako takového v Evropské unii solidně propadne. Ostatně, plány na zavedení vlastního řešení oznámila třeba i oblíbená finanční služba Curve.