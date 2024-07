Apple Pay čekají v budoucnu revoluční novinky! Pomohou vám šetřit i usnadní život

Pokud jste příznivci bezkontaktního placení skrze Apple Pay, máme pro vás vynikající zprávu. Fórum NFC, které stojí za stejnojmenným standardem a jehož členem je i Apple, totiž před pár hodinami odhalilo své plány pro budoucnost NFC jako takového. Na jejich vývoji se dle všeho podílel i samotný Apple a přestože se zatím jedná jen o koncept, který je stále ve vývoji, je podobné vylepšení vskutku obrovským příslibem do budoucna.

Konkrétně oznámilo Fórum NFC novinku s názvem „Multi-Purpose Tap“, tedy volně přeloženo víceúčelové NFC. Jak už tedy asi tušíte, budoucnost NFC v iPhonech i jiné elektronice má tedy spočívat jednoduše ve víceúčelové využitelnosti při aktivaci. Jako příklad uvedlo Fórum NFC například to, že jakmile půjde uživatel zaplatit v obchodě a využije k tomu takto vylepšené NFC, nejenže skrze něj zaplatí, ale zároveň budou využity veškeré slevy, přičtou se mu body za nákup a navrch mu dorazí účtenka. Namísto jednoho úkonu tedy zvládne NFC hned čtyři věci a to bez nutnosti otevřít jakoukoliv dodatečnou aplikaci navíc, což zní rozhodně super.

Využitelnost této novinky ale nebude jen v obchodech. Jako další příklad bylo uvedeno placení jízdenek, kdy kromě jejich zaplacení na pokladně vám jízdenka díky NFC rovnou dorazí do telefonu, přibude k ní i jízdní řád a řada dalších důležitých dokumentů, které se vám mohou po cestě hodit. Při nákupu elektroniky a tak podobně zase může být tímto způsobem distribuován spolu s provedením platby i manuál k ní, potažmo informace o tom, jak zařízení zrecyklovat. Zkrátka a dobře, NFC by se mělo posunout na zcela novou úroveň a my doufáme, že se tak stane co nevidět. Takto široká využitelnost totiž zní opravdu báječně.