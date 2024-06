Že nemohou být s Apple Pay problémy? Přesvědčíme vás o opaku

Apple Pay se pro mnohé z nás stalo platební metodou číslo 1 prakticky ihned po spuštění v České republice. Jeho velkým kladem je maximální jednoduchost, rychlost a spolehlivost. Byla by však chyba si myslet, že je Apple Pay zcela dokonalé, jelikož nynější trable z Maďarska hovoří o přesném opaku.

Maďarští jablíčkáři si začali v poslední době stěžovat na to, že jim začalo Apple Pay zničehonic fungovat velmi divně. Zajímavé přitom je, že se problém týká většiny bank v Maďarsku, které Apple Pay podporují, takže se nedá hovořit tak úplně o tom, že by byla chyba právě na straně konkrétní banky. Respektive, může být, ale bylo by to poměrně zvláštní. A o jaké že chyby se to vlastně jedná? O takové, které opravdu řešit nechcete. Apple Pay totiž tamní uživatele informuje o provedení plateb, které vůbec neuskutečnili. Peníze se jim však z účtů skutečně strhávají.

Podle tamních zpravodajských webů začínají být banky zavaleny žádostmi o řešení problémů s platbami, přičemž ty se mají odvolávat právě na Apple a problémy u něj. Konkrétně maďarská pobočka Raiffeisen Bank výslovně uvedla, že Apple již na řešení problému pracuje. Jak vše dopadne je v tuto chvíli sice nejasné, nicméně co jasné je, je to, že se rozhodně nejedná o malý problém. Někteří uživatelé Apple Pay totiž hlásí, že jim takto odešlo rychle klidně i 35 000 Kč, které byly rozkouskované do desítek malých transakcí. Jediná možnost, jak tomu zamezit, je odebrat platební karty z Wallet na iPhonu a čekat na opravu ze strany Applu.