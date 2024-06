Přes Apple Pay nově zaplatíte v Chrome, Firefoxu a dokonce i ve Windows!

Placení přes Apple Pay jablíčkáři pro jeho spolehlivost, jednoduchost a celkovou rychlost doslova milují a to jak na iPhonech či Apple Watch, tak i na Macích, přes které lze zaplatit pomocí Apple Pay na spoustě eshopů. Háček je sice v tom, že Apple Pay doposud podporovalo jen Safari, to se však nyní konečně změní.

V průběhu WWDC Apple vývojářů, oznámil, že počínaje vydáním iOS 18 a dalších systémů bude možné přes Apple Pay zaplatit na Macích nejen přes Safari, ale i přes prohlížeče třetích stran v čele s Chromem, Edge či Firefoxem. A co víc, Apple Pay se nebude vztahovat jen na macOS, ale půjde využít dokonce i ve Windows! Aby to bylo možné, budou muset vývojáři webových stránek, na kterých lze přes Apple Pay platit, nasadit nejnovější verzi pro platební systém Apple Pay, čímž tuto možnost do budoucna „odemknou“. Vše pak bude fungovat jednoduše tak, že pokud bude chtít uživatel zaplatit přes jiný prohlížeč než Safari, otevře se v prohlížeči speciální QR kód, který bude stačit oskenovat, následně na iPhonu potvrdit platbu a vše bude hotové. Jednat se tedy bude o opravdu jednoduché, rychlé a hlavně chytré řešení toho, jak dostat Apple Pay ze Safari všude kolem. Jelikož však bude k přijetí QR kódu vyžadován právě iOS 18 v iPhonu, na implementaci weby určitě spěchat nebudou.