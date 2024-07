Na iPhony 16 (Pro) míří přepracované Face ID

Nová generace iPhonů se nezadržitelně blíží, což s sebou poměrně nepřekvapivě přináší i spoustu úniků informací, které tyto telefony s předstihem poodhalují. S jedním opravdu zajímavým se před pár hodinami vytasil i spolehlivý asijský portál DigiTimes, dle kterého nás dost možná čeká určitý upgrade Face ID.

Budou iPhony 16 Pro vypadat nakonec takto? iphone 16 pro 4 iphone 16 pro 3 iphone 16 pro 2 iphone 16 pro 1 Vstoupit do galerie

Zdroje výše zmíněného portálu zjistily konkrétně to, že jeden z hlavních dodavatelů komponentů pro Face ID se zbavuje svého závodu, jelikož o tuto zakázku přišel údajně kvůli tomu, že kalifornský gigant chce u iPhonů 16 přepracovat systém Face ID a tedy jej bude vyrábět jiným stylem, než který umožňují linky tohoto výrobce. Jak přesně by se mělo Face ID přepracovat sice zdroje neuvádí, nicméně vzhledem ke změně výrobního postupu mohou být změny opravdu zásadní. Otázkou však je, zda budou „na povrch“ vidět. Upgrade totiž může proběhnout jen uvnitř, kdy se komponenty celkově zmenší, zrychlí či jinak zkvalitní, ale taktéž nelze vyloučit to, že právě vzhledem k jejich změně se Applu podaří „průstřel“ pro Face ID zmenšit. Jasněji budeme mít v tomto směru snad už do pár týdnů, kdy na světlo světa vyjdou další bližší informace.