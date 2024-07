Vylepšená Siri na iPhony hned tak nedorazí

Jednou z důležitých součástí nedávno představeného AI systému Applu s názvem Apple Intelligence je i výrazně vylepšená Siri. Podle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se však zdá, že Apple s jejím zaváděním tak úplně spěchat nebude, ba právě naopak. Tento klíčový prvek Apple Intelligence totiž spustí až v průběhu příštího roku.

Přestože má být Apple Intelligence v USA spuštěna na podzim, zprvu se bude dle všeho jednat jen o hrstku toho, co nám Apple na WWDC ukázal. Například výrazně vylepšená Siri schopná ovládat akce v rámci aplikací spolu s učením se a chápáním toho, co aktuálně děláte na obrazovce přijde podle zdrojů Gurmana až v iOS 18.4 někdy na jaře 2025. A jelikož „čtyřkový“ update iOS přichází zpravidla ve druhé polovině března, čekání na vylepšenou Siri bude opravdu dlouhé. Tím spíš, když si člověk uvědomí, že v době jejího vypuštění bude zbývat do představení iOS 19 a tedy hypoteticky odhalení jejich dalších funkcí jen zhruba čtvrt roku.