Apple skryl do iOS 18, tvOS 18 a macOS 15 geniální detail, který si zamilujete!

Některé věci jsou roky nezměněné jednoduše proto, že ve stávající podobě fungují perfektně a není tedy důvod na ně jakkoliv „sahat“ a snažit se je uměle vylepšit. Byla by však chyba se mylně domnívat, že jsou tyto věci vždy zcela dokonalé. Apple nám totiž nyní v tvOS 18, iOS 18 či macOS 15, že skvěle vylepšit lze i zdánlivě dokonalé tlačítko pro ztlumení zvuku.

Tlačítko pro ztlumení zvuku na ovladači pro Apple TV, klávesnici Macu či v ovládacím centru iPhonu plní přesně to, co po něm člověk chce – tedy deaktivuje zvuk. Apple se však rozhodl, že by nebylo od věci, kdyby na deaktivaci zvuku navázal aktivaci titulků, takže nově vždy, když uživatel vypne zvuk například při přehrávajícím se videu, automaticky se u něj zapnou titulky a tedy bude danou věc možné i nadále sledovat s plným porozuměním. Vše sice zatím funguje jen v nativním přehrávači Applu, nicméně do budoucna se dá očekávat rozšíření této funkce i do přehrávačů třetích stran. Navíc je pravdou, že nativní přehrávat využívá spousta aplikací i webových platforem, díky čemuž tak bude tato funkce skvěle využitelná hned od vydání všech nových systémů.