Mapy.cz se dočkaly dalšího skvělého vylepšení, které vám může zpříjemnit dovolenou

Mapy.cz se těší v České republice obrovské oblibě pro svou přesnost, spolehlivost a celkovou uživatelskou přívětivost. Seznam, který za Mapami.cz stojí, si navíc tuto skutečnost velmi dobře uvědomuje a proto se svůj klenot snaží neustále zlepšovat, aby si přízeň uživatelů udržel. A nutno uznat, že se mu to vskutku daří. Novinky, které do Map.cz přidává, jsou totiž zpravidla opravdu užitečné a totéž platí i o té nejčerstvější, kterou oznámily Mapy.cz na svém účtu na X teprve dnes.

Konkrétně se Mapy.cz pochlubily tím, že turistické mapy ve střední Evropě jsou zase o něco hezčí. Konkrétně by měly být celkově detailnější a tedy lépe poslouží pro orientaci v terénu. Na to, jakým upgradem Mapy.cz u našich sousedů prošly, se můžete podívat v gifu níže. Ten totiž zachycuje „před“ a „po“ tomto upgradu. Co se pak týče dostupnost, vše by mělo být k dispozici jak na mobilech, tak i ve webové verzi již nyní.