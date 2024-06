Mapy.cz jsou zase o něco aktuálnější! Víme, kde se aktualizovaly jejich letecké mapy

Český internetový gigant Seznam.cz si pro fanoušky své mapové aplikace Mapy.cz připravil vynikající zprávu. Na svém oficiálním účtu na X (dřívější Twitter) totiž oznámil, že aktualizoval letecké snímky ve středním pruhu Česka a to konkrétně o materiály pořízené v roce 2023. Díky tomu si tak můžete právě na tomto území prohlédnout aktuální změny, případně je porovnat s historickými snímky, které jsou dostupné přes archív v desktopové verzi Mapy.cz.

Leteckou mapu ČR máme zase o něco aktuálnější. 💚

Ve středním pruhu Česka najdete snímky z roku 2023, takže můžete porovnávat změny ve svém okolí. V prohlížeči k tomu můžete využít i archiv starších snímků. Máte pro nás tip na místo, které se od minulé verze výrazně změnilo? 🤔 — Mapy.cz (@mapy_cz) June 27, 2024

Nové snímky najdete v:

Jihočeském kraji

Královéhradeckém kraji

Pardubickém kraji

ve východní části Středočeského kraje

na Vysočině

v Praze

Kdy se dočkáme další aktualizace leteckých snímků Česka můžeme v tuto chvíli jen hádat. Doufáme však, že se tak stane co nevidět. Vždyť zkoumat naše okolí z leteckého pohledu je na brouzdání po mapových podkladech možná to nejzajímavější, co jen jde. A co vy, jste příznivci Mapy.cz?