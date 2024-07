Tipy pro ještě lepší využívání chytrých světel

Chytré osvětlení – žárovky, vypínače, zásuvky – dokáže proměnit atmosféru vašeho domova, a to zejména když překonáte jeho základní ovládání pomocí aplikace, tedy pouhé zapínání a vypínání. S pár chytrými doplňky a pomocí aplikací můžete nechat vaši chytrou domácnost opravdu zazářit.

Vylepšete nebo nahraďte klasický vypínač chytrým zařízením

Proč je to dobrý nápad? Zvyk je železná košile – vidíme vypínač, musíme ho zmáčknout. Ale s chytrými žárovkami si na tento zvyk musíte dát pozor, nebo ho alespoň trochu upravit. Chytré žárovky totiž potřebují nepřetržitý zdroj energie, aby mohly předvádět všechny své chytré funkce. Pokud vypnete klasický vypínač, žárovka nebude reagovat na aplikaci ani na hlasové ovládání. Chytré příslušenství k chytrému osvětlení vám ale umožní používat dál i klasický vypínač a zároveň mít plně funkční chytré žárovky. Pokud používáte chytré žárovky (a ne chytré vypínače, o kterých bude řeč dále), můžete je ovládat pomocí kompatibilního chytrého ovladače nebo chytrého tlačítka, které sice vypne napájení žárovky, ale stále umožňuje používat světlo tradičnějším způsobem. Díky tomu mohou vaši spolubydlící používat klasický vypínač, zatímco vy si budete užívat výhod chytrého osvětlení. Výhra pro všechny. Řada Philips Hue například nabízí dálkové ovládání a chytré tlačítko, které můžete připevnit na zeď a ovládat tak chytré žárovky tradičním, ale bezdrátovým způsobem.

Pokud chcete používat své stávající žárovky a svítidla, ale přidat k nim chytré ovládání, zvažte instalaci chytrých vypínačů, které ovládají svítidla přímo, místo použití chytrých žárovek. Instalace takových vypínačů sice vyžaduje trochu práce s elektroinstalací (možná bude lepší si najmout elektrikáře), ale stále je můžete ovládat dálkově pomocí aplikace nebo hlasu a také je zařadit do plánů, rutin, scén a automatizací.

Používejte chytré senzory k automatizaci osvětlení

Senzory mohou rozsvítit světlo, když někdo vstoupí do místnosti nebo otevře dveře, a naopak ho zhasnout, když všichni odejdou nebo se dveře zavřou. Funguje to jako kouzlo, ale nastavení je stejně snadné jako pár klepnutí v aplikaci. Spojením chytrých světel s chytrými senzory můžete pomocí akce (nebo nečinnosti) zapínat a vypínat světlo. Většina výrobců chytrých žárovek prodává také pohybový senzor, který lze spárovat s jejich světly.

Nechte se přivítat osvětlením

Návrat do domova plného světla může být příjemný pocit – a automatické vypínání světel, když odejdete, vám ušetří čas a energii. To vše zvládnete snadno, když necháte své světla vědět, kde se nacházejí telefony ve vaší domácnosti. Mnoho chytrých osvětlovacích systémů se umí vypnout, když odejdete, a zapnout, když se vrátíte, na základě polohy vašeho telefonu. Tato funkce, známá jako geofencing, je součástí jejich systémů a snadno se nastavuje. Doporučujeme omezit tuto automatizaci na osvětlení v hlavních obytných prostorách, protože pravděpodobně nechcete nechtěně vzbudit někoho, kdo si zdřímne, nebo vypnout světlo někomu, kdo pracuje ve sklepě, když vyrazíte do obchodu s potravinami.

Pro domy s více osvětlovacími systémy vám opět může pomoci chytrý domácí hub. HomeKit od Applu nabízí možnosti geofencingu, které můžete propojit se svým osvětlením. HomeKit vám dokonce umožňuje nastavit určité akce pro určité osoby, takže například světlo v dětském pokoji se může rozsvítit, když se dítě vrátí domů, a zhasnout, když odejde.

Přizpůsobte si světla pro různé aktivity

Světlo může ovlivnit vaši náladu a produktivitu. Pomocí chytrých světel si můžete nastavit různé světelné scény pro různé aktivity, jako je čtení, relaxace nebo práce. Jak na to? Většina chytrých osvětlovacích systémů vám umožňuje vytvářet a ukládat světelné scény, které kombinují různé barvy, jas a teplotu světla. Můžete si například vytvořit uklidňující scénu s tlumeným teplým světlem pro čtení, energickou scénu s jasným bílým světlem pro práci nebo romantickou scénu s červeným a růžovým světlem pro večeři. Tyto scény pak můžete aktivovat ručně pomocí aplikace nebo hlasového asistenta, nebo je můžete automatizovat tak, aby se zapínaly v určitou dobu nebo při určité akci, například když vstoupíte do místnosti nebo když se blíží čas spánku.

