Proč byste měli mít doma chytré osvětlení

V chytré domácnosti by nemělo chybět chytré osvětlení. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak ozvláštnit svůj domov a zároveň ušetřit. Pojďme se podívat na to, co chytré žárovky umí a jaké výhody přináší.

V dnešní době chytrých technologií se chytré stává téměř vše, od chytrých lahví na vodu a aut po chytré ledničky. A co teprve váš domov? Pokud chcete udělat ze svého domova skutečně chytrý, pak je chytré osvětlení tím nejrychlejším a nejsnadnějším krokem, jak začít.

Co jsou chytré žárovky?

Chytré žárovky můžete ovládat na dálku pomocí aplikace v telefonu – ať už se jedná o aplikaci od výrobce, nebo o nativní Domácnost. Už žádné vstávání k vypínači – můžete je v některých případech dokonce i zapnout nebo zhasnout i mimo domov, což může odradit zloděje. Navíc některé z nich nabízí celou řadu zábavných funkcí, jako je možnost rozsvítit místnost jakoukoliv barvou. Chytré osvětlení lze naprogramovat tak, aby se světla rozsvěcela a zhasínala, nebo měnila jas v určitých časech. Tato funkce se hodí například pro stmívání světel ráno, podobně jako při východu slunce. Mnohé chytré žárovky jsou kompatibilní s hlasovými asistenty, jako je Siri, Amazon Echo nebo Google Home.

Jak chytré žárovky fungují?

Chytré žárovky komunikují bezdrátově s vaším telefonem a dalšími zařízeními. Tato technologie je zabudovaná přímo v žárovkách. Některé žárovky se připojují k domácí síti Wi-Fi nebo Bluetooth. Jiné systémy využívají vlastní síť, nejčastěji Zigbee, kterou používá mnoho chytrých zařízení.

Typ ovládacího centra, který si pořídíte, závisí na značce žárovek, kterou zvolíte, ale také na vašich možnostech a preferencích. Například chytré žárovky Philips Hue mohou fungovat s Bluetooth nebo Zigbee. Pokud zvolíte první možnost, hub nepotřebujete, v opačném případě ano. S hubem získáte více možností a širší nabídku chytrého osvětlení. V případě HomeKitu a Domácnosti může pro většinu účelů stačit domácí centrum v podobě HomePodu nebo Apple TV. Výrobce chytrých žárovek vám poskytne návod k snadnému nastavení. Poté můžete jednotlivým světlům a místnostem přiřadit názvy a upravit nastavení podle svých představ.

Výhody chytrého osvětlení

Úspora energie: Chytré žárovky nahrazují žárovky s wolframovým vláknem úspornějšími LED žárovkami, čímž snižují spotřebu energie potřebnou k osvětlení prostoru. Chytrá žárovka s označením ENERGY STAR® spotřebuje o 70 až 90 % méně energie než běžná žárovka.

Delší životnost: Klasické žárovky mají v průměru životnost 750 až 2 000 hodin. LED osvětlení naopak vydrží svítit nepřetržitě 35 000 až 50 000 hodin, což výrazně prodlouží životnost vašich světel.

Zvýšená bezpečnost: Některá chytrá osvětlení disponují detekcí pohybu, díky které se světla rozsvítí nebo zhasnou podle toho, zda je v místnosti někdo přítomný. Tuto funkci lze nastavit tak, aby při zaznamenání neobvyklého pohybu uvnitř nebo vně domu odesílala upozornění na mobilní zařízení.

Snadné ovládání a nastavení: Můžete si naprogramovat rozsvícení světel po příchodu domů z práce, jejich postupné stmívání s přibývajícím večerem nebo jejich vypnutí v předem stanovených intervalech.

Zábavné funkce a využití: Chytré žárovky nejsou jen praktické, ale také zábavné. Mnohé lze naprogramovat na změnu barvy a vytvořit tak v místnosti atmosféru od jasně osvětlené pracovny po relaxační a romantickou.

Ať už potřebujete především úsporu energie, lepší zabezpečení nebo jen chcete svému domovu dodat šmrnc, chytré osvětlení je skvělou volbou.

