HomePod nenabídne AI od Applu, místo něj však přijde nový produkt s její podporou

I když se to může zdát jako poměrně nelogický krok, podle Marka Gurmana z Bloombergu se v nejbližší budoucnosti nesetkáme s Apple Intelligence v HomePodu. Místo toho však Apple plánuje přinést svou vlastní AI představenou na letošním WWDC do VR/AR headsetu Vision Pro. Právě pro HomePod by se přitom AI hodila a dávala by nové možnosti komunikace s asistentkou Siri. Apple chce uvést AI do Vision Pro v příštím roce. Zařízení má podle Gurmana dostatek paměti a výkonu na to, aby mohlo nabídnout AI pracující přímo v zařízení, tak jak Apple své AI prezentuje. V současné době pracují vývojáři Applu na uživatelském rozhraní Apple Intelligence pro Vision Pro v prostředí AR a VR.

Ačkoli současné generace HomePodů nedostanou AI od Applu, přesto je tu něco, co milovníky domácích asistentů potěší. Podle Gurmana totiž Apple pracuje na novém zařízen ís displejem, které nabídne AI jako jednu z hlavních funkcí. Podle Gurmana vyžaduje Apple Intelligence minimální 8GB paměti, zatím co HomePod a HomePod mini mají pouze 1GB.