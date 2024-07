Důkaz, že jste staří: „Nedávno představené“ iPhony X jsou už podle Applu vintage kousky

Přijde vám, že převratný iPhone X byl představen teprve nedávno, protože máte jeho velkolepé odhalení v Divadle Steva Jobse stále v živé paměti? A co třeba první generace AirPods nebo příchod prvního HomePodu? Pokud tomu tak ve všech případech je a vy máte stejně jako my pocit, že se tak stalo opravdu nedávno, máme pro vás do jisté míry špatnou zprávu. Apple nám totiž kulantně naznačuje, že už jsme staří a mírně zaseklí v čase, jelikož on sám už vnímá tyto kousky jako „vintage“.

Když Apple označí produkty jako „vintage,“ znamená to, že byly přerušeny před více než 5, ale méně než 7 lety. Apple pro ně může nadále poskytovat opravy a náhradní díly, pokud jsou dostupné, což však nemusí být vždy zaručeno. Po 7 letech se tyto produkty stávají „obsolete“ (zastaralé) a podpora již není poskytována. Seznam „vintage“ produktů je pravidelně aktualizován a existují právní výjimky v některých regionech, kde je podpora delší. Vlastníci „vintage“ zařízení by tedy měli být připraveni na obtížnější dostupnost služeb a opravy.

Jelikož byl iPhone X představen na podzim 2017, AirPods 1. generace na podzim 2016 a původní HomePod v červnu 2017, nelze se absolutně divit tomu, že tyto produkty skutečně do kategorie „vintage“ spadají. Pro fanoušky Applu, kteří jeho krok sledují již řadu let, se však přesto jedná dost svým způsobem o určité překvapení v tom slovasmyslu, že minimálně v případě iPhonu X a AirPods se jedná o hardwary, které formovaly cestu nadcházejícím generací těchto produktových řad a tak je dost možná mnozí z nás stále vnímají jako relativně čerstvé novinky.