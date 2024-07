Podívejte se, jak přesně bude vypadat iPhone 16 Pro a iPhone 16 na CAD nákrésech

iPhone 16 Pro a iPhone 16 se opět ukazují na nových CAD nákresech, na kterých si můžete detailně prohlédnout vše zajímavé, co se týká novinek. Zatímco na iPhone 16 Pro příliš změn nenajdete, v případě iPhone 16 se změní oproti aktuálním modelům design fotoaparátu. Místo úhlopříčného uspořádání se dočkáme dvou objektivů pod sebou a s tím, že blesk bude zapuštěn nikoli do fotomodulu, ale přímo do těla telefonu. Pokud tedy máte rádi změny, v letošním roce se jich dočkáte především u iPhone 16. V galerii se můžete podívat také na sérii obalů na iPhone 16, které vypadají zajímavě díky výřezu na blesk fotoaparátu.

Fotogalerie iphone 16 cad iphone 16 iphone 16 pro iphone 16 obal obal na iphone 16 obaly na iphone 16 Vstoupit do galerie