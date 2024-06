Recenze KeySmart SlimCard: Užitečný adaptér pro AirTag, který z něj rázem udělá chytrou kartu

Jste zapomnětliví? Pokud ano, pak vás Apple před pár lety zcela určitě potěšil představením lokalizátoru AirTag, který lze sledovat skrze jablečnou lokalizační síť Najít. Pokud jej tedy propojíte s de facto jakýmkoliv předmětem, můžete jeho polohu jednoduše hlídat, popřípadě jej dohledat pomocí přehrání zvuku nebo funkce místního hledání, která je dostupná na novějších iPhonech díky čipu U1. Co ale dělat, když byste rádi využili AirTag ke sledování peněženky, ale nevíte, jak jej do ni co nejelegantněji umístit? Máme pro vás řešení, které je navíc cenově dostupné.

Jasně, v současnosti jsou na trhu k dispozici lokalizační karty, které jsou kompatibilní s Najít a tedy je lze poté, co je vložíte do peněženky, jednoduše trackovat. Háček je však v tom, že tyto lokalizační karty nedisponují čipem U1 a tedy nepodporují místní hledání. Tato funkce je tak i nadále exkluzivní jen a pouze pro AirTagy, ze kterých však lze díky KeySmart SlimCard lokalizační kartu „vyrobit“. O co se jedná?

Fotogalerie keysmart slimcard 1 keysmart slimcard 2 keysmart slimcard 3 keysmart slimcard 4 keysmart slimcard 5 keysmart slimcard 6 keysmart slimcard 7 keysmart slimcard 8 keysmart slimcard 9 keysmart slimcard 10 keysmart slimcard 11 Vstoupit do galerie

KeySmart SlimCard nám nedávno dorazil do redakce na vyzkoušení a musím říci, že opravdu zaujal. Jedná se totiž o speciální plastové adaptéry ve tvaru platební karty, které mají ve svém středu „prstenec“ pro zacvaknutí AirTagu. Jakmile tak učiníte a AirTag je v adaptéru nasazen, stačí už jen SlimCard vložit do peněženky či jinam a máte hovoto. AirTag bude bez problému i nadále odesílat svou polohu do Najít, zatímco adaptér SlimCard jej bude pevně držet v peněžence a vy se tak nemusíte obávat toho, že by vám „putoval“ po jejích vnitřních kapsičkách.

Přijde mi super, že adaptér v kombinaci s AirTagem je tlustý pouze 5 mm, což je zhruba srovnatelné třeba s platební kartou uloženou do plastového ochranného obalu. Nemusíte se tedy bát, že byste SlimCard s AirTagem do peněženky nevměstnali – vše jde skutečně bez jakéhokoliv problému. Stejně tak nemusíte mít strach z toho, že by vám AirTag po „nacvaknutí“ do adaptéru nešel vyjmout. Stačí na něj totiž zatlačit a on se následně „vyloupne“, takže třeba následná výměna baterie není žádný problém.

Fotogalerie #2 keysmart slimcard 11 keysmart slimcard 10 keysmart slimcard 9 keysmart slimcard 8 keysmart slimcard 7 keysmart slimcard 6 keysmart slimcard 5 keysmart slimcard 4 keysmart slimcard 3 keysmart slimcard 2 keysmart slimcard 1 Vstoupit do galerie

KeySmart SlimCard je sice velmi jednoduchý, zato však vskutku užitečný gadget pro každého kdo chce ke sledování polohy (nejen) peněženky využívat AirTag například právě kvůli podpoře místného hledání a doposud jej štvalo, že mu tento lokalizátor v peněžence po kapsičce putoval. Se SlimCard se totiž už nic takového dít nebude. A kolik že tato legrácka stojí. 449 Kč s tím, že za tuto cenu dostanete hned dva kusy. Nejedná se tedy rozhodně o nic astronomického, z čeho by šla člověku hlava kolem.

KeySmart Slim Card můžete zakoupit zde