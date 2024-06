Apple nechtěně poodhalil Apple Intelligence už v iOS 16.4!

Jednou z nejzajímavějších novinek letošní vývojářské konference WWDC bylo bezesporu odhalení Apple Intelligence, tedy AI systému Applu, který by měl do budoucna v mnoha ohledech usnadnit využívání Apple produktů. Přijde vám, že se Applu o tomto projektu dařilo dlouho tutlat většinu důležitých informací a svět se tak o něm začal ve větší míře dozvídat až v posledních týdnech? Ale kdepak!

Pokud náš magazín čtete pravidelně, dost možná si vzpomenete na článek ze začátku loňského roku pojednávající o objevu vývojářů spolupracujících s portálem 9to5mac v betě iOS 16.4. Ti v něm tehdy narazili na něco s názvem „ComputeModule“, co do té doby systém neobsahoval a nikdo tedy příliš nevěděl, o co přesně by se vlastně mohlo jednat. Později se pak podařily v dalších betách najít označení hardwaru ComputeModule13,1 a 13,3, což však taktéž vzhledem k minimu informací nedávalo příliš smysl. Nyní však už díky Applu víme, že se jednalo o první náznaky příprav takzvaného Apple Private Cloud Compute, tedy zpracování dat Apple Inteligence v cloudu na serverech Applu.

„Aby mohla Apple Intelligence skutečně pomáhat, potřebuje správně pochopit uživatelův osobní kontext, ale pamatovat při tom i na ochranu soukromí. Apple si zakládá na tom, aby zpracovávání probíhalo přímo v zařízení. Výhradně v zařízení běží navíc také mnoho modelů, které Apple Intelligence využívá. Pro zpracovávání komplexnějších úkolů, které vyžadují větší výkon, je k dispozici služba Private Cloud Compute. Ta rozšiřuje ochranu soukromí Apple zařízení do cloudu a přináší tak ještě kvalitnější výstupy.

Díky Private Cloud Compute získává Apple Intelligence schopnost automatického přepínání a škálování výpočetní kapacity. Kromě toho může využít větší serverové modely pro zpracování komplexnějších úkolů. Tyto modely běží na serverech poháněných křemíkem Apple, což poskytuje základ, který společnosti Apple umožňuje zajistit, že data nebudou nikdy uchovávána ani vystavena.

Zdrojový kód, který se na těchto serverech využívá, mohou za účelem ověření ochrany soukromí zkontrolovat nezávislí odborníci. Private Cloud Compute také kryptograficky zajišťuje, že iPhony, iPady a Macy s těmito servery nekomunikují, pokud jejich software nebyl veřejně označen pro inspekci. Apple Inteligence spolu s Private Cloud Compute nastavují nový standard soukromí v AI a otevírají tak inteligenci, které uživatelé mohou věřit,“ píše Apple konkrétně o Private Cloud Compute. Je tedy krásné vidět, že jsme měli část Apple Intelligence před očima již před více než rokem, jen jsme si to kvůli nedostatku neuvědomovali.