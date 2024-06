iCloud v iOS 18 a dalších OS Applu dostal velké vylepšení!

Společnost Apple v operačních systémech iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia přidala při procházení položek v iCloudu novou možnost ponechání stažených souborů, která uživatelům umožňuje určit, které soubory a složky mají zůstat trvale dostupné lokálně v jejich zařízení.

V předchozích verzích operačních systémů iOS a macOS měli uživatelé omezenou kontrolu nad tím, které soubory a složky zůstanou offline. iCloudový systém automatické správy dříve soubory ze zařízení odpojil, aby uvolnil místo, a potenciálně odstranil soubory, které byste možná chtěli mít neustále k dispozici. Apple až doposud nenabízel žádný přímý způsob, jak tomu zabránit. V operačním systému macOS Sequoia se při procházení iCloud Drive ve Finderu kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku zobrazí nová možnost Zachovat stažené. Když je tato možnost povolena, symbol cloudu vedle položky je neprůhledný namísto průhledného, což znamená, že zůstane v zařízení.

Fotogalerie iOS 18 Zachovat stazene 1 iOS 18 Zachovat stazene 2 iOS 18 Zachovat stazene 3 Vstoupit do galerie

V operačních systémech iOS 18 a iPadOS 18 lze stejnou možnost nalézt v nativní aplikaci Soubory, když dlouhým stisknutím souboru nebo složky vyvoláte kontextovou nabídku. Uživatelé nyní mohou výslovně označit soubory, které mají zůstat v zařízení, bez ohledu na to, kolik místa v úložišti zabírají. Možnost zabránit odpojení položek ze služby iCloud by měli uvítat zejména uživatelé, kteří potřebují často přistupovat k dokumentům nebo souborům během cestování nebo v oblastech se špatným připojením. Operační systémy macOS Sequoia, iOS 18 a iPadOS 18 jsou nyní k dispozici ve vývojářské betaverzi. Nová možnost by měla být k dispozici všem uživatelům, až bude software na podzim uveden na trh pro veřejnost.