Apple chce udělat z iPhonů kapesní mikroskopy!

Mohl by iPhone časem pomoci lékařům ve zdravotnictví? Podle patentové přihlášky možná ano, neboť nový patent, nesoucí krkolomný název „Systémy a příslušenství pro optickou analýzu vzorků na přenosných elektronických zařízeních“, vypovídá o výrobě příslušenství pro iPhone, které by mohlo být využitelné při provádění spektroskopie v terénu. Patent konkrétně hovoří o možnosti přidělat na zadní fotoaparát speciální čočku. Apple samozřejmě v patentu hovoří obecně, takže by dle textu mohlo být příslušenství užito i na iPad. Ovšem z logiky věci bude mít v terénu lékař po ruce spíše iPhone.

Dle patentu by tedy iPhone dokázal sebrat na místě vzorek, který by lékař nadále mohl zkoumat (to už ale spíše v prostoru své laboratoře). Toto řešení by ale mohlo lékařům značně pomoci, a to i proto, že iPhone je velmi „skladný“. O Applu je známo, že se zajímá o zdraví svých uživatelů. Toto řešení by tedy mohlo být velice dobrým krokem vpřed. Ví se, že Apple již nějaký ten pátek zkoumá, jak by se dala měřit hladina glukózy v krvi neinvazivní cestou. Ovšem zde údajně Apple ještě nemá chvályhodné výsledky. K výše uvedenému nezbývá než dodat, že jde o patent, kterých Apple vlastní nepřeberné množství a nemusí jej nikdy uvést v život. Doufejme ale, že půjde o jeden z těch, které se vyplní.