Jak prodloužit výdrž baterie iPhonu na cestách

Vypněte haptickou odezvu klávesnice

Možná vás překvapí, že klávesnice na iPhonu vždy nevibrovala při psaní. Tato funkce s názvem „haptická odezva“ byla přidána do iPhonů s příchodem operačního systému iOS 16. Místo pouhého slyšení zvuků klikání poskytuje haptická odezva při každém stisku klávesy vibraci, což zaručuje realističtější zážitek z psaní. Podle společnosti Apple však může tato funkce také ovlivnit výdrž baterie. Podle stránky podpory společnosti Apple o klávesnici může haptická odezva „ovlivnit výdrž baterie vašeho iPhonu“. Nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje o tom, o kolik energie tato funkce klávesnice připraví baterii, ale pokud chcete šetřit baterií, je nejlepší ji mít vypnutou. Naštěstí není tato funkce zapnutá ve výchozím nastavení. Pokud jste ji zapnuli sami, přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika > Odezva klávesnice a přepněte přepínač Haptika do polohy vypnuto, čímž deaktivujete haptickou odezvu klávesnice.