Proč mají některé iPhony delší dobu 100% kondici baterie

O stavu iPhonu vypovídá hned několik různých proměnných. Jedná se o celkový vzhled a opotřebení, stáří a v neposlední řadě také tzv. kondice baterie. Ta konkrétně udává, na kolik procent původní maximální kapacity se baterie v současném stavu může nabít. Samozřejmě v tomto případě platí, že čím je kondice baterie menší, tak tím hůř na tom baterie v iPhonu je. V případě, že má baterie jablečného telefonu, popřípadě jiného zařízení, kondici menší než 80 %, tak už je považována za nedostačující a mělo by dojít k její výměně. Kompletně jsme se baterii iPhonu věnovali ve článku, které přikládám níže – rozhodně doporučuji jeho přečtení, pokud se chcete dozvědět více.

Mnoho uživatelů si ale láme hlavu s tím, proč mají baterie některých iPhonů delší dobu 100% kondici. Někteří jablíčkáři s tím dokonce mají vlastní zkušenosti – zatímco jejich iPhone vydržel na 100% kondici jen pár měsíců, tak nějaký známý může vlastnit stejný jablečný telefon třeba rok a stále má maximální stoprocentní kondici baterie. Apple konkrétně uvádí, že by se 1 % kapacity baterie mělo průměrně snížit po každých 25 nabíjecích cyklech, v mnohých případech to ale zkrátka nevychází. Pokud byste chtěli zjistit počet cyklů vaší baterie, otevřete si tento článek. Vysvětlení je v tomto případě relativně jednoduché – každá baterie iPhonu je ve skutečnosti jiná a má tedy odlišnou kapacitu. Pokud tedy Apple například u iPhonu 14 Pro využívá baterie, které mají na sobě označení 3200 mAh, tak to neznamená, že tomu tak opravdu je.

Ve skutečnosti je oněch 3200 mAh jakási nejnižší přípustná kapacita, kterou může baterie v iPhonu 14 Pro mít. To znamená, že reálná kapacita baterií je mnohdy o několik procent vyšší. Některé baterie mohou mít například klidně reálnou kapacitu 3400 mAh (byť samozřejmě dost vyjímečně), jiné pak zase třeba 3220 mAh atd. Je však nutné počítat s tím, že 100% kapacita baterie, kterou uvádí Apple v Nastavení, a se kterou se zkrátka počítá, je v případě iPhonu 14 Pro právě zmíněných nejnižších 3200 mAh. Pokud bychom si tedy vzali například baterii s reálnou kapacitou 3400 mAh, tak ve skutečnosti její kapacita vychází na 106,3 %, takže se ke 100 % dostane výrazně pomaleji než jablíčkář, který úplně neměl štěstí a vlastní iPhone 14 Pro s baterií o reálně maximální kapacitě 3220 mAh, což odpovídá 100,6 %. Samozřejmě musíme počítat s tím, že vám z logických důvodů Nastavení neukáže vyšší kapacitu, než 100 %, a namísto toho na této hodnotě případně zkrátka zůstane déle.

Nastavení jakési „minimální přípustné kapacity“ baterie Applem je velmi důležité proto, aby se neobjevili uživatelé, kteří by brzy po rozbalení iPhonu měli kondici baterie například 99 %, což by samozřejmě vedlo k hojným reklamacím. Z toho důvodu kalifornský gigant při vývoji nových iPhonů a dalších produktů provádí testy baterií, v rámci kterých zjišťuje jejich reálnou kapacitu a následně určí nejnižší mez. Suma sumárum, každá baterie v iPhonu má „jinou“ chemickou „stavbu“ a má tím pádem jinou reálnou kapacitu, od čeho se poté odvíjí, jak dlouho zůstane na 100% kondici baterie. Rozhodně tedy neplatí tvrzení, že by některé baterie byly méně kvalitní než ty druhé. Kvalita je v tomto případě stejně vysoká a liší se pouze kapacita, kterou však jako zákazník nemůžete ovlivnit – zkrátka v tomto ohledu musíte mít šťastnou ruku. Pokud byste chtěli zjistit reálnou maximální kapacitu vaší baterie i vy, tak stačí rozkliknout článek přiložený níže. Až tedy příště budete řešit, proč má někdo 100% kondici baterie delší dobu, než vy, přestože má třeba zcela stejné nabíjecí zvyklosti jako vy, tak už budete na tuto otázku znát odpověď.