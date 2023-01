Baterie, která se nachází (nejen) ve vašem iPhonu, je spotřební zboží. To znamená, že postupem času a využíváním dochází ke ztrátě jeho vlastností, tedy v případě baterie hlavně ke zkrácení výdrže na jedno nabití. Přímo na iPhonu můžete jednoduše sledovat tzv. kondici baterie, potažmo její maximální kapacitu, a to v Nastavení → Baterie → Kondice baterie. Jedná se o údaj, který udává, na kolik procent původní kapacity se aktuálně dokáže baterie nabít. Platí, že pokud je kondice baterie pod 80 %, tak už by mělo dojít k její výměně baterie, jelikož její stav může být značně zhoršený.

Jak na iPhone zobrazit přesná data o stavu baterie

Je však nutné zmínit, že z vašeho iPhonu můžete velice jednoduše vytáhnout o mnoho více přesných informací o baterii. Konkrétně si můžete zobrazit přesný počet cyklů baterie, skutečnou maximální kapacitu baterie, když byla nová, dále aktuální maximální kapacitu baterie a reálnou kondici baterie v procentech. Veškerá tato data lze zjistit z dat analýz, která iPhone ukládá a případně odesílá Applu a vývojářům. Z toho plyne, že pro zobrazení zmíněných informací musíte mít sběr analytických dat zapnutý, a to v Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Analýza a vylepšování. Soubory, ze kterých lze informace o baterii vyčíst, pak najdete v sekci Data analýzy, avšak po jejich otevření se zobrazí jen moře textu. Naštěstí existuje zkratka, která dokáže pomoci – stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste si na iPhone stáhli zkratku Battery Stats – stačí klepnout zde.

Jakmile odkaz rozkliknete, tak na další obrazovce dole klepněte na + Přidat zkratku.

Následně přejděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Analýza a vylepšování → Data analýzy.

Zde v seznamu najděte a otevřete soubor, který začíná názvem Analytics a má v sobě nejnovější datum.

Následně pak v pravém horním rohu stiskněte ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

V menu, které se zobrazí, sjeďte úplně dolů, kde klepněte na zkratku Battery Stats.

Tímto se zkratka spustí a následně už se dozvíte veškeré podstatné informace o vaší baterii.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na vašem iPhonu zobrazit veškeré důležité informace o vaší baterii. Konkrétně se jedná o čtyři údaje, a to MaximumFCC, který udává maximální reálnou kapacitu baterie, když byla nová, NominalChargeCapacity dále udává aktuální maximální kapacita baterie, CycleCount vám prozradí aktuální počet cyklů baterie a úplně dole se zobrazí reálná maximální kapacita baterie v procentech, která počítá s uvedenými daty. Veškerá tato data jsou naprosto přesná a reálná. Je důležité podotknout, že se v sekci Data analýzy nachází také soubory z Apple Watch, pokud je vlastníte. Zobrazí-li se vám data s údaji o baterii, která má kapacitu ve stovkách mAh, tak je nutné otevřít o další soubor v pořadí.