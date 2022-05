Cykly baterie iPhone je termín, který vyhledává mnoho uživatelů jablečných zařízení, především tedy těch starších. Jak jistě většina z vás ví, tak přímo v rámci iOS si můžete zobrazit kondici baterie, jejíž součástí je procentuální údaj, který udává maximální kapacitu baterie oproti původní kapacitě. Pokud je kondice baterie 80 % a méně, tak je baterie automaticky brána jako špatná a doporučuje se její výměna, aby se předešlo všemožným problémům. Druhým ukazatelem stavu baterie je pak její počet cyklů, které však bohužel jednoduše přímo na vašem iPhonu nezjistíte.

Cykly baterie iPhone: Jak zjistit jejich počet

Dobrou zprávou je, že počet cyklů baterie iPhone můžete velice zjistit přes váš Mac. Konkrétně je k tomu nutné využít aplikaci coconutBattery 3, která je k dispozici zcela zdarma ke stažení. Tato aplikace dokáže kromě počtu cyklů baterie v iPhonu zobrazit také počet cyklů baterie iPadu či samotného MacBooku. Postup pro zjištění cyklů baterie iPhone je následující:

Prvně je nutné, abyste si stáhli aplikaci coconutBattery 3 z oficiálních stránek .

3 z . Jakmile aplikaci stáhnete, tak ji klasicky ve Finderu přesuňte do složky Aplikace.

Následně dvojitým poklepáním aplikaci coconutBattery 3 spusťte.

aplikaci Poté je nutné, abyste váš iPhone prostřednictvím Lightning – USB kabelu připojili k Macu.

Dále se přesuňte zpátky do aplikace, kde v horním menu přejděte do sekce iOS Device.

Pak už jen stačí, abyste vyhledali číslo vedle textu Cycle Count, které udává počet cyklů.

Cykly baterie iPhone: Co to je?

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy zjistit počet cyklů baterie vašeho iPhonu. Jeden cyklus baterie se počítá jakožto nabití baterie od 0 % do 100 %, respektive počet, kolikrát se baterie z 0 % úplně nabila. Pokud tedy máte zařízení nabito například na 70 % nabijete jej do 90 %, tak se nezapočítává celý nabíjecí cyklus, ale jen 0,2 cyklu. Aby došlo k započtení, tak budete muset zařízení dobít ještě 80 % kapacity – až poté se počet cyklů zvětší o jednu celou jednotku. Je tedy jedno, jestli jeden nabíjecí cyklus vytvoříte jedním nabitím, anebo mezi ním iPhone z baterie pětkrát odpojíte. Baterie uvnitř iPhonu je stavěná k tomu, aby vydržela alespoň 500 cyklů – jak vidíte, hravě to zvládne, osobně se mi počet cyklů blíží k 1200. Jinak baterie iPadu by měla vydržet 1000 cyklů, stejně jako Apple Watch a MacBooku. Baterie iPodu je pak stavěná na výdrž alespoň 400 cyklů.