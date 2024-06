Unikly údajné nákresy Apple Watch X! Budí však velké rozpaky

Nová generace Apple Watch je letos možná ještě očekávanější než příchod nových iPhonů. To proto, že zatímco v případě iPhonů se čeká „jen“ další drobný krok vpřed, u Apple Watch má letos Apple podle spousty předpovědí přijít s malou revolucí, kterou oslaví jejich 10. narozeniny. Ostatně, přesně to udělal před lety i s iPhony a tak by vytvoření speciální verze Apple Watch, která bude udávat trendy ve světě smartwatch, rozhodně nepřekvapilo. Před pár minutami se však objevily CAD nákresy, které do jisté míry revoluci vyvrací.

O zveřejnění renderů se jako již tradičně postaral portál 91mobiles, který je právě zveřejňováním CAD nákresů již proslulý. Tentokrát však lze jeho nákresy označit do jisté míry za velmi kontroverzní. To proto, že hodinky na snímcích absolutně neodpovídají tomu, co se v předešlých měsících předpovídalo. Nevidíme u nich totiž žádný velký redesign, přidání akčního tlačítka či změnu upínacího mechanismu řemínků. Naopak vypadají hodinky na renderech prakticky stejně jako tomu je nyní – snad jen s rozdílem bočního reproduktoru, který je u Series 9 jednovýdechový, zatímco zde vidíme výdechy dva. Právě vzhledem k rozporu mezi tím, co jsme o Apple Watch Series 10 nebo chcete-li X slyšeli v minulosti a co vidíme nyní se tak nabízí otázka, zda se tentokrát skutečně 91mobiles svými CAD nákresy trefil, či míří mimo. A co myslíte vy?