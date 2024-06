Stát se začne již za pár dní zbavovat nových iPhonů a MacBooků za naprostý pakatel! Takto se k nim dostanete

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se stát zbavuje zabavené elektroniky, která se podařila získat policii při potlačování trestné činnosti. A jelikož se nyní blíží první kolo dražby, není od věci tuto nabídku připomenout. Objevují se v ní totiž Apple produkty, které jsou extrémně lákavé a hlavně nové, ale i přesto dostupné za pakatel.

V dražbě Finanční správy se toho v červenci objeví zajímavého opravdu mnoho. Už 9. července budou v dražbě k dispozici iPhony 15 Pro Max, jejichž vyvolávací cena bude 11 167 Kč s tím, že budou k dispozici jak po jednotkách kusů, tak i v „balíčcích“ po dvou či deseti kusech. Zároveň v tom samém měsíci bude Finanční správa dražit MacBooky Air 13“ 256 GB s tím, že jejich cena je nastavena na 7834 Kč.

Jen o týden později pak vstoupí do dražby iPhony 15 Pro a Pro Max v různých kapacitách i barvách, přičemž základní modely 15 Pro budou k dispozici s vyvolávací cenou 9167 Kč. Dále půjde získat například iPhony 14, které jsou „v základu“ k dispozici za vyvolávací cenu 6167 Kč, což je taktéž opravdu atraktivní. Poslední kolo dražeb iPhonů odstartuje 6. srpna s tím, že se zde budou dražit opět iPhony 15 Pro a to od 11 167 Kč. Ve všech případech se pak jedná o nová, nerozbalená zařízení, která zabavila finanční a celní správa při zátazích na nezdaněný dovoz zboží na území členských států EU.

Abyste se mohli dražby zúčastnit, je třeba se zaregistrovat do aplikace APED, přes kterou lze zkusit štěstí. A že je o co stát. Přeci jen ceny zabavených telefonů jsou extrémně lákavé a to i přesto, že jsou uváděny bez DPH a tedy je třeba ke kupní ceně přičíst rovněž 21 %. I tak se ale jedná o nabídku, která se neodmítá.

