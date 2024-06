Apple chystá chytré brýle, které nerozeznáte od těch klasických! Má to však háček

Ačkoliv není AR/VR headset Vision Pro zřejmě ani zdaleka tak úspěšný jak se očekávalo, kalifornského giganta to zatím od dalšího působení v tomto světě neodrazuje. Tvrdí to minimálně zdroje reportéra Marka Gurmana, podle kterých má kalifornský gigant v hlavě stále nejen nové generace tohoto headsetu, ale taktéž pozdější uvedení chytrých brýlí, které nepůjde na první pohled rozeznat od těch klasických, Je tu však jeden zásadní háček – jejich příchod je vzdálen mnoho let.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že vývoj chytrých brýlí je i přesto, že probíhá pozvolna již řadu let, stále na úplném začátku. Snahou Applu je u tohoto produktu vyvinout maximálně lehké tělo schopné poskytovat AR zážitek podobný tomu, který nyní nabízí Vision Pro. Už nyní se však zdá být víceméně jasné, že v roce 2027 brýle nedorazí, přestože měl mít Apple právě tento rok v minulosti vytyčen coby cílový pro jeho odhalení. Před Applem je totiž jednak vývoj, ale taktéž celkově nutnost prosadit své vize v AR/VR světě, aby měl příchod chytrých brýlí vůbec smysl.

O to zajímavější je, že na projektech souvisejících s visionOS a celkově tímto segmentem mají pracovat tisíce lidí a další mají neustále přibývat. Zdá se tedy, že Apple tomuto směru opravdu věří a chce se zde prosadit za každou cenu. Zda se mu to podaří či nikoliv ale samozřejmě nebude záležet jen na něm, ale taktéž na jeho zákaznících, kteří musí jeho vize celkově přijmout za své.