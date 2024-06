Ještě tenčí MacBook, soumrak Vision Pro 2 a další věci, o kterých se nyní v Apple světě mluví

Po letošní WWDC z pochopitelných důvodů utichly spekulace, související s novými operačními systémy od Applu. To ale neznamená, že je konec spekulacím jako takovým. Dnes například bude řeč o budoucnosti MacBooků i druhé generaci headsetu Vision Pro.

Ještě tenčí MacBook Pro, Apple Watch i iPhone

Apple plánuje výrazně ztenčit své produkty, konkrétně MacBook Pro, Apple Watch a iPhone, uvedl Mark Gurman z agentury Bloomberg. Tento trend cupertinská společnost ostatně nastínila již minulý měsíc s uvedením ultratenkého iPadu Pro s čipem M4, který je dokonce tenčí než legendární iPod nano z roku 2012. Gurman ve svém newsletteru Power On píše, že stejně jako u iPadu Pro se nyní Apple zaměřuje na to, aby napříč svými produktovými řadami nabízel co nejtenčí zařízení, aniž by však utrpěla výdrž baterie nebo chyběly důležité nové funkce. Gurman nový iPad Pro označuje za „začátek nové třídy zařízení od AppluH s cílem nabídnout „nejtenčí a nejlehčí produkty ve svých kategoriích v celém technologickém průmyslu“.

Během následujících let se prý Apple zaměří na výrobu tenčích verzí iPhonu, Apple Watch a MacBooku Pro. Gurmanovy zdroje mu prozradily, že společnost intenzivně pracuje na výrazně tenčím iPhonu, který by měl být součástí modelové řady iPhone 17 v roce 2025. To potvrzuje i květnový report serveru The Information, který hovoří o zcela novém tenčím modelu iPhonu 17 se „zásadním redesignem“ podobným iPhonu X. Gurman již dříve uvedl, že Apple plánuje kompletní přepracování Apple Watch k desátému výročí těchto chytrých hodinek, pod krycím názvem Apple Watch X. vzhledem k premiéře původních Apple Watch v roce 2014 a jejich uvedení na trh v roce 2015 si Gurman není jistý, zda se ‌Apple Watch X‌ objeví v roce 2024 nebo 2025. Analytik společnosti Apple Ming-Chi Kuo však tento týden uvedl, že letošní Apple Watch budou mít větší displej a tenčí design, což odpovídá zásadnímu přepracování a designovému podpisu, o kterém hovořil Gurman.

Apple pozastavuje vývoj headsetu Vision Pro 2 a soustředí se na levnější model

Společnost Apple podle serveru The Information pozastavila vývoj druhé generace headsetu Vision Pro, aby se plně zaměřila na levnější model. Původně se všeobecně předpokládalo, že produktová řada Apple Vision bude zahrnovat dva modely – prémiový „Pro“ a cenově dostupnější standardní model. Během posledního roku však společnost údajně snižovala prioritu vývoje druhé generace Vision Pro a postupně na něj přesouvala méně zaměstnanců. Apple se zpočátku zaměřil na snížení nákladů na komponenty první generace headsetu a vývoj vylepšeného displeje pro jeho nástupce. Nyní však společnost údajně alespoň jednomu ze svých dodavatelů oznámila, že práci na další generaci headsetu Vision Pro pozastavila. Stále ale pokračuje ve vývoji cenově dostupnějšího produktu „Vision“ s menším počtem funkcí.

Údajně se na levnějším zařízení s kódovým označením „N109“ začalo pracovat v roce 2022. Cílem je prodat tento model za cenu kolem high-endového iPhonu. V době zahájení vývoje zařízení si Apple kladl za cíl jeho uvedení na trh na konci roku 2024, ale k začátku letošního roku stále neměl hotový prototyp. Společnost údajně bojovala s hledáním způsobů, jak snížit náklady na vývoj a výrobu modelu, aniž by musela obětovat příliš mnoho funkcí, což znamená, že pravděpodobně nedodrží ani revidované datum vydání na konci roku 2025. Apple chce podle všeho zachovat špičkové displeje z modelu Vision Pro i v levnějším provedení, přestože patří mezi nejdražší součástky celého zařízení. Levnější model by měl mít stejné displeje jako Vision Pro, ale s menším počtem kamer, jednodušším hlavovým pásem a menšími reproduktory. Apple také chce, aby byl jeho levnější headset alespoň o třetinu lehčí než Vision Pro.

Nové MacBooky Pro s čipem M4 možná dorazí už koncem roku

Podle analytika Rosse Younga se očekává uvedení modelů MacBook Pro s čipem M4 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024. Young v jednom ze svých tweetů uvedl, že dodávky panelů pro nové 14″ a 16″ modely MacBooky Pro mají začít ve třetím čtvrtletí tohoto roku, což naznačuje uvedení na trh ke konci roku. Apple zahájil přechod na čipy M4 letos v květnu uvedením iPadu Pro s M4. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg letos Apple obnoví obě produktové řady – MacBook Pro a Mac mini. Základní 14″ MacBook Pro by měl dostat čip M4, zatímco 14″ a 16″ modely MacBook Pro budou aktualizovány na čipy M4 Pro a M4 Max. Mac mini dostane čipy M4 a M4 Pro. Modely MacBook Air, Mac Studio a Mac Pro se nedočkají přechodu na M4 čipy dříve než v roce 2025 a zatím není jasné, kdy se aktualizace s vylepšenou technologií čipů dočká iMac.