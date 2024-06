Parádní widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu, které stojí za zkoušku

App Icons & Lockscreen Widgets

Toužíte po tom, aby váš telefon odrážel vaši osobnost a styl? S App Icons & Lockscreen Widgets se to stane realitou! Aplikace vám dává možnost naplno popustit uzdu své kreativitě a přizpůsobit si domovskou obrazovku k obrazu vašemu. Vyberte si z nepřeberného množství ikon a tapet, nebo si vytvořte vlastní. Nudné výchozí motivy už pro vás nebudou překážkou. Díky široké nabídce témat a možnostem tvorby vlastních ikon a tapet si můžete svůj telefon upravit přesně podle svého gusta. Ať už máte rádi minimalistický design, hýřivé barvy, nebo něco neotřelého, App Icons & Lockscreen Widgets vám pomůže to dotáhnout do konce. Aplikace nabízí také bohatou knihovnu hotových motivů, které váš telefon promění k nepoznání.

Aplikaci App Icons & Lockscreen Widgets stáhnete zde.