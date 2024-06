Na návštěvě, Premiantka a další novinky na Max, které vám zpříjemní víkend

M. Night Shyamalan představuje strašidelný příběh dvou sourozenců, kteří jsou na týden posláni do domu svých prarodičů.

Talentovaná spisovatelka dostává od svého charismatického profesora úkol, který je náhle oba zaplete do složité sítě vášní a intrik.

Od setkání Hannibala Lectera a agentky FBI Clarice Starling ve vězení pro duševně choré zločince uplynulo sedm let. Hannibal po útěku žije v Evropě.

Dvě holčičky se dostanou do drobné hádky. Kvůli hněvu se nafouknou jako balónky a vzlétnou do oblak, aniž by tušily, jak se dostat zpátky dolů.