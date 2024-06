Jak jsem si vypral AirPods a ony to prežily

Když jste takříkajíc v jednom kole a váš svět se točí okolo toho, kolik mléka váš syn vypil a zda si dobře říhnul po jídle, může se stát, že snadno uděláte nějakou tu chybičku. Naštěstí jsou chyby, které jsou spíše úsměvné a přesně taková se stala i mě. Dával jsem do pračky prádlo, přihodil trenky, co jsme měl zrovna na sobě a zapnul cyklus trvající zhruba dvě hodiny. Když jsem po dvou hodinách došel k pračce, viděl jsme v ni to, co jsem rozhodně vidět nechtěl. Čekalo tam na mě vyprané sluchátko AirPods.

Nutno uznat, že vypadalo snad lépe, než když bylo nové. Hned jsem jej vyzkoušel a k mému překvapení AirPods Pro 2. generace hrály stejně jako před vypráním. První zhruba hodinu bylo slyšet v momentech, kdy nehrála hudba ani jsem s nikým nevolal šumění moře stejně, jako když si k uchu přiložíte mušli. To však zhruba po hodince odeznělo a od té doby sluchátka slouží již 14 dní bez sebemenšího problému.

I přesto, že Apple říká, že jsou AirPods Pro voděodolné, rozhodně to neznamená, že jsou vodotěsné a o to víc mě překvapilo, že i při poměrně intenzivním cyklu v pračce sluchátko přežilo a nic se mu nestalo. Rozhodně to není návod na to, abyste ode dnešního dne čistili svoje AirPody tím, že je dáte do pračky, ale pokud se vám to omylem stane stejně jako mě, tak nemusí být vše ztraceno a sluchátka mohou hrát stejně, jako předtím.