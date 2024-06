Jak nám 2,5gigabitový Ethernet od QNAP pomohl při WWDC 2024

Není tomu dlouho, co jste měli možnost s námi prožít atmosféru developerské konference Applu WWDC 2024. Abychom vám mohli přinést čerstvé informace, tak jak směřovaly ke sledujícím streamu, bylo třeba intenzivního nasazení celé redakce. Mým úkolem bylo postarat se o obrazovou stránku, aby tak kolegové mohli obohatit své články odpovídajícími screenshoty, a ty jim byly k dispozici co možná nejrychleji a v dostatečném množství.

Shodou okolností jsem zde měl těsně před akcí Applu k vyzkoušení několik kusů techniky od QNAP zprostředkovávajících 2,5gigabitovou konektivitu, díky čemuž se mi naskytla příležitost otestovat je v praktickém nasazení, kde je rychlost opravdu důležitá a zároveň stejnou práci srovnat s řešením, které jsem k tomu využil při představení nových iPadů počátkem května.

Konkrétně jsem do svého setupu mohl zařadit rozměrově skromnější switch QSW-1105-5T s pěti porty, podporou technologie auto-negotiation, automatickou detekcí i blokováním smyčky a velmi tichým chodem, dále adaptér QNA-T310G1T Thunderbolt 3 na 10GbE, respektive 5GbE/2,5GbE a starší QNA-UC5G1T převádějící USB 3.2 Gen 1 na 5gigabitový, potažmo 2,5gigabitový Ethernet.

Jako pojistka k zálohování pak posloužil čtyřpozicový NAS TS-462 s 2jádrovým procesorem Intel Celeron N4505 na frekvenci 2,0GHz schopným navýšení až na 2,9GHz, 4GB RAM a PCIe slotem, umožňujícím další funkční rozšíření.

Zakomponování switche bylo naprosto bezproblémové, stačilo připojit stávající CAT5e kabel z mého hlavního počítače a spojení rozvést k jednotlivým zařízením. Tedy zpět k Macu mini přes thunderbolt adaptér, k MacBooku přes USB a k NAS klasickým síťovým kabelem, neboť TS-462 je již 2,5GbE vybaven. Aniž by bylo nutné cokoli nastavovat, prakticky okamžitě jsem ve Finderu viděl všechny stroje a mohl s nimi pracovat.

Na velkém displeji mi tak běžel přenos WWDC, takže jsem měl dobrý přehled o tom, co k nám zrovna z Cupertina proudilo, zatímco jsem na svém MacBooku přistupoval k úložišti, třídil snímky obrazovky a uploadoval je kolegům na server.

Na samotnou rychlost mého internetového připojení to samozřejmě nemělo efekt, ovšem na přístup k jednotlivým zařízením rozhodně ano, přičemž vědomí, že se snímky zálohují pro případ jakéhokoli výpadku mne rozhodně činilo klidnějším.

Při konání květnové akce „Let Loose“ jsem musel spoléhat na domácí Wi-Fi, kdy komunikace s modemem závisela na jediném kabelu přivedeném k Macu mini a vše ostatní se odehrávalo bezdrátově. To s sebou neslo docela citelné zpoždění přístupu k souborům a nepříjemné čekání na jejich zobrazení.

Pokud bych zkušenost měl srovnat s 2,5gigabitovým řešením od QNAPu, snímky jsem na notebooku viděl de facto ihned po pořízení a jejich pojmenovávání a přesouvání probíhalo téměř stejně svižně, jako bych úpravy prováděl lokálně. Jelikož se jednalo řádově o stovky jpeg souborů, datová náročnost nebyla tak výrazná, ale i přesto šlo o zkušenost nesrovnatelnou s předchozím stavem. To co se odehrávalo při uploadu jsem sice neměl možnost výrazněji ovlivnit, ale vše ostatní fungovalo takřka bleskově, což mi poskytovalo dostatek času k organizování již nahraného obsahu, abych tak měl před sebou relativně čistý prostor pouze s tím, co je ještě určeno ke zpracování.

Musím říci, že mne doposud od jakkoli zásadnější restrukturalizace domácí sítě odrazovaly nejen náklady na realizaci, ale především vidina komplikovaného nastavování. Poté, co jsem si ale vyzkoušel, jak snadno lze dosáhnout vyšších přenosů a komfortu s tím spojeným, zvažuji, zda se do toho nepustit. QNAP mne jednoduchostí v mých domácích podmínkách rozhodně příjemně překvapil. Nelze pominout rovněž finanční stránku věci, kdy 2,5gigabitové řešení rozhodně nezatíží rozpočet tak výrazně, jako třeba přechod na 10GbE, kde je kromě obecně vyšších nákladů na pořízení třeba počítat také s výměnou kabeláže.

Pokud by jste se chtěli dozvědět o 2,5gigabitovém Ethernetu trochu více, v článku věnovaném tomuto tématu najdete podrobnosti o jmenované výbavě a možnostech jejího začlenění do sítě u vás doma nebo v menší firmě.