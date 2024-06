S 2,5GbE řešením QNAP vylepšete za dostupnou cenu síťové možnosti jak doma, tak ve firmě

Již více než 20 let od své ratifikace v roce 1999 je tu s námi Gigabitový Ethernet. V průběhu času se však neustále zvyšují nároky, v důsledku čehož dnes máme k dispozici mnohem širší paletu možností například v podobě standardu 5 a 10 Gb/s. Často opomíjenou možností je však také 2,5gigabitové řešení, které představuje rozumný a efektivní způsob, jak dosáhnout optimálního navýšení rychlosti bez výrazného zatížení rozpočtu, a to při zachování stávající kabeláže CAT5e. Z až 2,5krát rychlejšího připojení, tak budete moci těžit bez jakkoli výrazných zásahů do stávající infrastruktury.

Ať už stojíte před otázkou, jak pozvednout chod menší podnikové sítě v kanceláři, potřebujete si poradit s domácím zálohováním, streamováním v ultra vysokém rozlišení, svižně pracovat s rozsáhlejšími daty vašich projektů nebo patříte mezi náruživé hráče, přínosy 2,5GbE rozhodně pocítíte. QNAP v tomto směru pokrývá jak požadavky na náročnější začlenění za pomoci víceportových switchů a PCIe rozšiřujících karet, tak jednodušší využití s USB či Thunderbolt 3 adaptéry třeba v kombinaci s notebookem. Mimochodem, QNAP tento týden na veletrhu Computex 2024 představil i nové adaptéry USB 4 na 10Gb. A samozřejmě pokud jde o ukládání dat, stačí si vybrat z široké nabídky NAS zařízení od QNAP. Skvělými volbami mohou být modely z řady TS-x62 nebo nedávno uvedený NAS TS-216G.

Možnosti upgradu na 2,5gigabitový Ethernet

Na základě vašich současných potřeb se můžete vydat cestou komplexnější restrukturalizace, ale také tou, kdy vám postačí některý z adaptérů.

Ethernetové adaptéry Thunderbolt

Zejména přenosná zařízení, jako jsou notebooky, dnes ve snaze učinit je co možná nejtenčími, ve většině případů klasický Ethernet nemají. Thunderbolt porty však ano. A zde přichází na řadu praktický pomocník QNA-T310G1T, který převádí Thunderbolt 3 na 10GbE, potažmo 5GbE a 2,5GbE. Pro některé současné modely Maců se může jednat v podstatě o ideální nástroj, s nimž se posunete na vyšší rychlosti. Jde o velmi lehké a snadno přenosné řešení, které v tašce mnoho místa nezabere, ale za dostupnou cenu vám dovolí pracovat mnohem efektivněji, a to i tehdy, rozhodnete-li se upgradovat jen určité části sítě. Kovová konstrukce je přizpůsobená zátěži tak, aby mělkými drážkami na horní straně dobře odváděla teplo.

Fotogalerie QNA-T310G1T - box front QNA-T310G1T - in box hand QNA-T310G1T - box hand cable manual QNA-T310G1T - on box cable plug detail QNA-T310G1T - thunderbolt 3 cable hands QNA-T310G1T - on box both cables Vstoupit do galerie

2,5GbE switche a routery

Zatímco dříve v našich domovech bylo připojeno k síti jen několik málo zařízení, dnes jejich počet prudce narůstá. Ať už jsou to počítače, tablety a smartphony, domácí servery, ale také televize a nejrůznější součásti chytré domácnosti, jako pračky, ledničky, osvětlení a podobně, toto vybavení vyžaduje přístup. Stejně tak rozsah činností, které vykonáváme takřka na denní bázi se rok od roku zvyšuje – hrajeme online, streamujeme 4K a 8K videa, zpracováváme mnohem větší data a uskutečňujeme videohovory, často v jediném okamžiku. To znamená mnohem větší zátěž, pro kterou již kapacita 1GbE nemusí být dostatečná, a my se pak můžeme potýkat s problémy.

Nabízejícím se řešením je 2,5GbE. Stačí sáhnout po některém z 2,5GbE switchů a zakomponovat jej do svého setupu. Jejich pořízení je obecně méně nákladné, než je tomu v případě 5GbE nebo 10GbE switchů, přičemž ale poskytují dostatečnou šířku pásma reflektující rostoucí požadavky.

U QNAPu, pokud jde o switche, je rozhodně z čeho vybírat, v kontextu 2,5GbE však stojí za pozornost kupříkladu QSW-1105-5T skromnějších rozměrů, který s pěti porty obstará až 2,5 znásobení současných přenosů, aniž by nějak výrazně odlehčil vaší peněžence. Celková neblokující propustnost činí 12,5 Gb/s a kapacita přepínání 25 Gb/s. Chod je bez přítomnosti ventilátoru velmi tichý, pročež jej můžete umístit dle vlastního uvážení tam, kde to bude nejpraktičtější. Taktéž se není třeba obávat jakýchkoli složitých nastavení. Zásluhou podpory technologie auto-negotiation lze počítat s optimálním výkonem, zatímco nepřetržitý provoz sítě zajistí automatická detekce a blokování smyčky.

Takto nenáročná změna vám přinese citelné zlepšení, díky němuž budete s provozem spokojenější a zároveň za využití stávajících kabelů CAT5e na dostatečně dlouho rychlostně zaopatřeni do budoucna.

Podobných výsledků docílíte rovněž za pomoci QNAP routerů, z nichž lze jmenovat třeba výkonný a přitom stále cenově dostupný QHora-301W WiFi 6 router obsahující dva multirychlostní 10Gb porty, anebo router QHora-321 se šesti porty 2,5GbE, 4jádrovým procesorem Marvell CN9130 ARMv8 Cortex-A72 a 4GB paměti DDR4. Ten se může pochlubit vysoce flexibilní softwarovou konfigurací směrování přinášející ve výchozím nastavení nezávislost pro každý síťový port a segment, technologií QuWAN SD-WAN, jež se zařízeními QNAP na různých místech automaticky vytvoří zabezpečenou síť VPN, ale především velmi intuitivním rozhraním pro správu s operačním systémem QuRouter OS. Podpora automatického vyhledávání zařízení v síti WAN/LAN pak dokáže eliminovat komplikované nastavování IP. Díky těmto přednostem patří směrovač QHora-321 mezi volby, se kterými na cestě ke zvýšení rychlosti rozhodně neprohloupíte, přičemž důraz kladený na bezpečnost z něj současně dělá dokonalého společníka vašeho NAS, a to jak k osobním účelům, tak pro vzdálené zálohování ve firmě.

NAS v síti 2,5GbE

Jak ohledně úložného prostoru a přístupu k datům zaznělo úvodem, rychlostní benefit 2,5GbE skvěle zhodnotíte v kombinaci s některým z QNAP NAS serverů. Ušetříte tak nemalé množství času při zálohování souborů v počítačích a s Hybrid Backup Sync rovněž z cloudových služeb nebo vzdálených serverů využívajících protokoly RTRR, Rsync, FTP, WebDAV a CIFS/SMB. Vyšší šířka pásma se taktéž pozitivně podílí na kvalitě přehrávání 4K a 8K videí, což uvítají zejména filmoví fanoušci. Svižnost však přijde vhod také nadšeným hráčům. Přestože mnohé herní sestavy dnes již patřičnou konektivitou disponují, nebo je lze snadno vybavit rozšiřujícími kartami, úložného prostoru v souvislosti s gamingem není nikdy dost. Namapováním herního úložiště iSCSI LUN ze zařízení 2,5GbE NAS k vašemu hernímu stroji, odpadají problémy s nedostatkem místa pro jakkoli rozsáhlé herní tituly vaší sbírky.

Zde lze mezi ideální adepty počítat třeba 2pozicový model NAS TS-262 nebo 4pozicový TS-462 s 2jádrovým procesorem Intel Celeron N4505 na frekvenci 2,0GHz schopným navýšení až na 2,9GHz, 4GB RAM a PCIe slotem, který lze využít pro další funkční rozšíření NAS. Když k tomu přidáte přehrávání 4K při 60Hz pomocí výstupu HDMI 2.0 s překódováním multimediálního obsahu v reálném čase, a samozřejmě konektivitu 2,5GbE, dostává se vám s ním do ruky nástroj, který svými schopnostmi pokryje požadavky i náročnějších uživatelů.

Fotogalerie #3 QNAP TS-462 - front QNAP TS-462 - side lock QNAP TS-462 - back angle QNAP TS-462 - front angle QNAP TS-462 - front open 1 QNAP TS-462 - SSD out QNAP TS-462 - SSD out 2 QNAP TS-462 - opem front no cover QNAP TS-462 - back cat5 connect QNAP TS-462 - LAN USB HDMI plug Vstoupit do galerie

Zároveň však za přispění propracovaného prostředí operačního systému QTS 5.2 a množství dostupných aplikací dokáže plnit nejen funkci rozšíření datového prostoru, ale rovněž pracovat jako plnohodnotné multimediální centrum nebo dokonce jako samostatný počítač (pomocí využití Virtualizační Stanice či Linuxové Stanice).

Fotogalerie #4 QTS 5 screen 8 QTS 5 screen 7 QTS 5 screen 6 QTS 5 screen 5 QTS 5 screen 1 QTS 5 screen 4 QTS 5 screen 3 QTS 5 screen 2 Vstoupit do galerie

Za přijatelnou cenu se jako rozumná, 2,5gigabitová volba nabízí již zmíněná novinka – NAS TS-216G. Tento model je vybaven 4jádrovým procesorem ARM Cortex-A55 na frekvenci 2,0GHz, 4GB RAM paměti a může být osazen dvěma 22TB disky, čímž dosáhnete téměř 39TB kapacity. Dále má i vestavěnou NPU (Neural network Processing Unit) jednotku pro akceleraci AI výkonu při vysokorychlostním rozpoznávání obličejů i objektů.

S NASy od QNAPu můžete díky integraci funkce SMB Multichannel snadno agregovat více síťových připojení a vytěžit tak maximum z dostupného hardwaru. V podstatě tak lze vytvořit vícenásobné fyzické propojení a tím docílit navýšení rychlosti přenosu. Zapotřebí je pouze: podpora protokolu SMB 3.0 a verze NAS operačního systému QTS 5.1.0 nebo novější, respektive QuTS hero h5.1.0 a vyšší. Na klientských zařízeních pak musí běžet alespoň Windows 11 či Windows Server 2012 a následující, přičemž totéž platí od macOS Big Sur 11.3.1 dál. Lze kombinovat porty stejného počtu se shodou typu a rychlosti na každé ze stran, kdy je uživateli k dispozici vždy ta nejnižší rychlost. Tedy dvojice 10GbE a dva 2,5GbE mu s SMB Multichanel poskytne 5Gb/s. V praxi jde o nesmírně užitečné řešení, přestože se reálný výkon odvíjí mimo limitů Ethernetu od CPU, velikosti RAM, použitých pevných / SSD disků, switchů a dalších komponent v cestě.

Pokud máte pocit, že doma či ve firmě narážíte na limity gigabitové sítě, při hledání rozumné alternativy rozhodně stojí za zvážení 2,5GbE řešení od QNAP.