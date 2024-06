5 nejčastějších spekulací, které kolují o iPhonu 16 Pro Max

Větší velikost

Podle několika zdrojů se iPhone 16 Pro Max dočká zvětšení, což z něj pravděpodobně udělá vůbec největší iPhone od Applu. Zařízení by mělo mít úhlopříčku 6,9” (oproti loňským 6,7”) a bude pravděpodobně vyšší i širší než jeho předchůdce, iPhone 15 Pro Max. Tloušťka by měla zůstat stejná, ale hmotnost mírně vzroste kvůli větším rozměrům. Pokud se tyto zvěsti potvrdí, půjde o první zvětšení velikosti iPhonů od dob řady iPhone 12. Zároveň to však bude další nepříjemností pro uživatele, kteří preferují menší telefony.