Unikla kapacita baterie iPhone 16 (Pro Max)! U některých modelů potěší, jinde naštve

S blížícím se představením nové generace iPhonů nabývají na četnosti i úniky informací, které tyto telefony s předstihem poodhalují. Poté, co jsme se v předešlých dnech dozvěděli podrobnosti například o novém Capture tlačítku, designu fotoaparátů iPhonů 16 či o tom, že se řada Pro možná nakonec nezvětší tak markantně, jak některé zdroje předpovídají, se nyní dostaly na světlo světa zajímavé zprávy o kapacitách baterií novinek. S informacemi o kapacitách iPhonů 16 – konkrétně pak modelů 16, 16 Plus a 16 Pro Max – přišel před pár hodinami opět leaker Majin Bu, jehož zdroje patří v poslední době mezi jedny z nejlepších. Na to, jak budou tvarově baterie vypadat a kolik mAh nabídnou se můžete podívat na prvních třech snímcích v galerii níže. Bohužel, kapacitu ani tvar baterie iPhonu 16 Pro leaker zatím nezná.

Kapacita baterie iPhone 16 (Pro)

iPhone 16 – 3561 mAh (iPhone 15 má 3349 mAh)

(iPhone 15 má 3349 mAh) iPhone 16 Plus – 4006 mAh (iPhone 15 Plus má 4383 mAh)

(iPhone 15 Plus má 4383 mAh) iPhone 16 Pro Max – 4676 mAh (iPhone 15 Pro Max má 4422 mAh)

Jak můžete sami vidět výše, zatímco základní iPhone 16 a iPhone 16 Pro Max zažijí poměrně solidní polepší, iPhone 16 Plus naopak zažije poměrně strmý sešup takřka o 400 mAh. Nakolik se tento úbytek kapacity podepíše na jeho výdrži je sice v tuto chvíli těžké hádat, nicméně vzhledem k tomu, že by zde downgrade dost překvapil, přikláníme se spíš k tomu, že nový iPhone 16 Plus nabídne natolik úsporné komponenty, že na tom díky ním bude i s menší baterií z hlediska výdrže stejně jako loňský model.

V souvislosti s bateriemi jsme v předešlých týdnech a měsících hned několikrát slyšeli i o tom, že u nich chce Apple nasadit nový speciální obal, který by z nich měl lépe odvádět teplo do rámečků telefonů a tím de facto zajišťovat jejich kvalitní pasivní chlazení. Zda se tak stane či nikoliv sice nelze v tuto chvíli říci, nicméně minimálně změna tvaru baterie iPhonu 16 Pro Max oproti 15 Pro Max těmto spekulacím do jisté míry nahrává. Přeci jen obdélníková baterie by byla pro podobný upgrade rozhodně jednodušší.