Jedna z největších změn iPhonů 16 potvrzena dalším zdrojem! Líbí se vám?

Před pár dny jsme vám na našem magazínu ukázali uniklé schéma iPhonů 16, které odhalilo nový design jejich zadního fotoaparátu. Ten se promění konkrétně z dosavadního čtverce, ve kterém jsou dva objektivy zarovnány úhlopříčně, ve vertikálně orientovaný ovál, ze kterého budou „čouhat“ dva objektivy. A jak se zdá, tento design je již víceméně jistý. Poté, co s jeho zveřejněním přišel leaker Majin Bu, který se v poslední době ukazuje jako jeden z nejspolehlivějších, potvrdil před pár hodinami jeho slova i portál MacRumors, který se taktéž pyšní kvalitní základnou zdrojů.

Zdroje MacRumors potvrdily konkrétně to, že s uniklým designem fotoaparátu ze schématu Apple pracuje jako s nejpravděpodobnější variantou, přičemž má tímto typem fotoaparátu vybaveno i největší množství prototypů. Změna uspořádání objektivů přibližující design iPhonů 16 iPhonu X je pak nutná kvůli podpoře natáčení prostorového videa, které si lze následně přehrát například na Vision Pro či headsetech Meta Quest 3. Právě tato vychytávka je totiž ve výsledku jednou z nejzajímavějších funkcí Vision Pro a tak není absolutně překvapující, že jí chce Apple přizpůsobit svou produktovou řadu co možná nejvíce. A nutno podotknout, že je to jen a jen dobře. Nový design fotoaparátu totiž vypadá opravdu hezky a svým způsobem vzdává hold modelům, které se v minulosti prezentovaly právě s elegantními, nepříliš rušivými zády.