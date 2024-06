Unikly fotografie baterie iPhone 16 Pro, zamezuje přehřívání a je neuvěřitelně precizně vyrobena!

Již před časem jsme vás informovali o tom, že Apple zvolil pro iPhone 16 Pro baterii, která je uzavřena v kovovém obalu. Nyní se na ni můžeme podívat na prvních uniklých fotografiích, které se objevily na sociální síti Weibo a následovalo i video, jenž zachycuje rezebrání baterie. Je až neuvěřitelné, s jakou precizností a citem pro design je vyrobena součástka, která se ukrývá uvnitř telefonu a běžný uživatel ji nikdy neuvidí na vlastní oči.

Apple obalil baterii kovovým pláštěm kvůli lepšímu odvodu tepla, protože právě baterie je tím, co se v iPhonech nejvíc zahřívá a co způsobuje snížování jasu případně až přehřátí telefonu. Zda právě kovový obal baterie iPhone 16 Pro zamezí přehřívání ukáže až čas, ovšem Apple by rozhodně neinvestoval do něčeho, co podle jeho testů nefunguje.