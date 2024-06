Řidiči Apple CarPlay milují! Mnoho z nich by si už auto bez něj nekoupila

Je pro vás Apple CarPlay důležité? Nejste ani zdaleka sami. Nedávný průzkum, který uspořádala analytická společnost McKinsey&Company, totiž jasně dokazuje, že je pro mnohé řidiče CarPlay velmi důležitý.

Z průzkumu vyplynulo, že pro 30 % kupců elektromobilů je nepodpora CarPlay velkým nedostatkem a dost možná i překážkou ke koupi daného vozu. V případě zájemců o spalovací motory je pak zájem o CarPlay ještě větší – konkrétně 35 % z nich uvedlo, že by si vůz bez CarPlay nekoupili. Pokud vás pak zajímá, jak se na CarPlay dívají v domovině Applu, tedy USA, zde uvedlo celkem 25 % zájemců o vůz, že by si elektromobil bez CarPlay nekoupili. Stejný názor zde pak zastává 38 % zájemců o spalovací motory. O to zajímavější je pak to, že 30 % zájemců o elektromobily by nemělo problém si za něj ve voze připlatit. TOtéž by pak udělalo 17 % zájemců o vůz se spalovacím motorem. Jak tedy můžete z dat výše vidět, obliba CarPlay je i nadále opravdu velký.