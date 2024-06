iOS 18 přinese malou revoluci v připojování příslušenství k iPhonu!

Do iOS 18 toho Apple nakonec napěchoval podstatně více nového, než se mohlo na první pohled zdát. A nutno podotknout, že řada těchto nenápadných novinek rozhodně stojí za to! Jednou z nich je i zpřístupnění API s názvem AccessorySetupKit, které způsobí svým způsobem malou revoluci v párování příslušenství s iPhony.

Máte rádi párovací animace AirPods, HomePodů či třeba sluchátek Beats? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Díky uvolnění API ze strany Applu totiž dostávají vývojáři a tvůrci příslušenství do rukou možnost právě tyto animace vytvářet s tím, že jakmile se jejich příslušenství přepne do režimu párování, uživatel jej už nebude muset připojit přes Nastavení – Bluetooth, ale vše bude stačit potvrdit skrze vyskakovací okno, které bude ve stejném stylu jako to, které znáte právě z AirPods a tak podobně. Ve výsledku tedy bude stačit, když vše potvrdíte přes něj a příslušenství bude automaticky s iPhonem spárováno.