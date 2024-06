Nová loga pro Apple Intelligence a Siri vzbuzují diskuze. Čím konkrétně?

V minulém týdnu jsme s mohli těšit z druhé letošní jablečné konference. Jak už bývá u WWDC zvykem, vše se točilo okolo operačních systémů. Již dlouhé měsíce se šuškalo, že Apple bude v nové operačním systému pro jablečné smartphony tlačit hlavně na umělou inteligenci. To se také stalo a Apple odhalil světu Apple Intelligence. V souvislosti s WWDC a změnami v iOS 18 Apple odhalil dvojici nových log. Jedno pro Apple Intelligence, druhé pro novou Siri poháněnou umělou inteligencí.

„Rozhodnutí Applu mě poněkud překvapilo. Vzhledem k tomu, že Siri je způsob, jakým budeme mít přístup k většině funkcí AI, nerozumím, proč Apple cítil, že potřebuje dvě různá loga – i když jsou na první pohled součástí stejné rodiny,“ řekl Devin Coldeway z TechCruch. Dále dodává, že je na první pohled viditelné, že se Apple vyhýbá všemu, co by na první pohled připomínalo osobu nebo nějakého robota. Devin rovněž pochválil výběr barev pro obě loga s tím, že jde dle jeho názoru o bonbónové barvy, které vlastně nic neevokují a jsou veselé a přístupné. Lze je na první pohled přirovnat k ženskému nebo dětskému jazyku. Rovněž dodal, že se mu nesmírně zamlouvá nová animace Siri. Co na nová loga, která můžete vidět pod odstavcem, říkáte vy?